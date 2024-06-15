Обмен Tether TRC20 Монобанк и Приватбанк, особенности вывода

Обмен Tether TRC20 (USDT) на Monobank UAH и Приват банк стал популярным среди пользователей криптовалют в Украине. Tether (или USDT) это стейблкоин, привязан к курсу доллару США, что делает его стабильным и удобным инструментом для хранения и перевода электронных денег, не говоря уж о том что львиная доля айтишников может получать зарплату в этой крипте. А использование сети TRC20 обеспечивает быстрые и безопасные транзакции с выгодными комиссиями — от 0.8 Tether. Давайте рассмотрим подробнее о выводе на карту каждого банка и вспомним про наличные.

Обмен Tether TRC20 (USDT) на Монобанк UAH: особенности

Запрос на обмен Tether/Монобанк UAH сегодня самый популярный в Украине, ведь моно считается наиболее быстрым, удобным и доступным онлайн банкингом. Благодаря современным сервисам и обменникам, пользователи могут легко обменять свои стейблкоины на гривны. Курс обмена обычно отображается в режиме реального времени на сайтах обменных пунктов, что позволяет пользователю выбрать самый выгодный момент для перевода.

Как вывести USDT TRC20 на карту Монобанк гривны без комиссии?

Множество обменных пунктов предлагают довольно хорошие условия на вывод Tether TRC20. Но сложность именно в том, как понять, какой их них самый выгодный и при этом надежный? Здесь нам поможет Obmify — сервис мониторинга онлайн обменников. Тут можно посмотреть, где какой курс, выбрать обменник по отзывам от реальных людей, и уже потом создавать заявку на обмен на выбранном сервисе.

После создания заявки на обмен и указания номера счета монобанка, Вам будет предоставлен адрес кошелька, куда нужно перевести нужную сумму в валюте Tether. Не забудьте выбрать сеть TRC20, иначе деньги пропадут, а услуга будет считаться оказанной. Через несколько минут заявка на обмен будет обработана и гривны зачислятся Вам на карту.

Обмен Tether TRC20 (USDT) на Приват24 UAH: особенности

При работе с Privat принцип остается тот же, что и с монобанком. Курс обмена может слегка отличаться в зависимости от дня, и здесь тоже лучше пользоваться агрегатором криптообменок Obmify, чтоб выбрать самые лучшие условия на сегодня.

Как вывести USDT TRC20 на карту Privat 24 гривны без комиссии?

Находим на Obmify обменник, который имеет наилучший на сегодня курс Проверяем отзывы, обращаем внимание на лимиты обмена Переходим на сайт обменника и вводим нужные цифры в поля «отдаю» (Tether) и «получаю» (UAH), отправляем запрос на обмен Не в зависимости от того, пользуетесь Вы биржей или децентрализованным кошельком, не забывайте в строке «сеть» выбирать именно TRC20, если собираетесь вывести свои USDT именно в этой сети. Делаем перевод Tether и ожидаем поступления гривен на Privat. Обмен готов!

Преимущества Obmify

Конечно же, можно пользоваться системой Р2Р на бирже, чтоб сделать вывод Tether. Но стоит подумать о двух серьезных недостатках такого способа:

на Р2Р нет обмена на наличные

из-за использования биржевых Р2Р последним временем участились случаи блокирования доступа к счетам, особенно в Privat банке. Дело в том, что большинство популярных мерчантов на Р2Р не проходят финансовый мониторинг и подпадают под дополнительные проверки, а вместе с ними и все лица, которые взаимодействовали с этим счетом.

Онлайн обменники не имеют таких проблем, поэтому пользоваться ими выгоднее. А на Обмифай как раз можно сравнить различные условия и выбрать наиболее подходящие.

Еще одним серьезным преимуществом этого сервиса можно выделить страховой депозит — многие обменники вносят сумму на счет агрегатора, и в случае проблем при обмене сам сервис вступает в разбирательство и компенсирует клиенту любые потери. Такой обмен получается не менее надежным чем на Р2Р.

Кстати, на Обмифай можно выводить USDT TRC20 не только на карту Privat или монобанк, а и в наличные. За последний год в сервис добавилось несколько десятков обменников и количество отзывов на них постоянно растет.

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