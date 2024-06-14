Укрэнерго продлило отключение света сегодня на четыре часа

В пятницу, 14 июня, графики почасовых отключений электроэнергии начали действовать с 14:00 и продлятся до 22:00. Ранее планировалось, что отключения начнут действовать с 18.00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Причина пересмотра графиков отключений света — рост потребления электроэнергии в восточных регионах и снижение производства электроэнергии солнечными электростанциями в западных областях.

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Дефицит в энергосистеме

В ближайшие дни Энергоатом выведет в ремонт еще один энергоблок АЭС. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.

«Но, с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии», — отметили в Энергоатоме.

В Укрэнерго ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.