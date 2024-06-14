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14 июня 2024, 11:38 Читати українською

Дания стала первой страной НАТО, которая будет инвестировать в производство оружия в Украине

Дания стала первой страной НАТО, которая будет инвестировать средства в производство вооружения на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Дания стала первой страной НАТО, которая будет инвестировать средства в производство вооружения на территории Украины.
Фото: mil.gov.ua

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Министры обороны Украины и Дании Рустем Умеров и Троэльс Лунд Поульсен во время встречи в рамках работы Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» подписали меморандум о закупке вооружения и техники у украинских производителей.

«Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, инвестирующей свои средства в производство вооружения на территории Украины. Это подтверждение того, что украинская оборонная промышленность готова к сотрудничеству на международном уровне и способна отвечать самым высоким стандартам», — заявил Умеров.

По словам заместителя министра обороны по стратегическим отраслям Сергея Боева, важность этого документа заключается в том, что стороны договорились о процедуре, по которой будет осуществляться финансирование. Поэтому в дальнейшем этот процесс будет проходить быстрее.

Он отметил, что этот механизм может быть реализован в рамках подобных договоренностей с другими партнерами Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Злий Інвестор
Злий Інвестор
14 июня 2024, 11:50
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Чому всі подібні новини в майбутньому часі? Я вже два роки чую про завод Rheinmetal, а завода чомусь досі немає.
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