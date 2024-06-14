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14 июня 2024, 9:15 Читати українською

В течение 2024 года Япония предоставит Украине $4,5 миллиарда

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали в Италии двустороннее соглашение о безопасности, в рамках которого в течение 2024 года Япония предоставит Украине $4,5 млрд и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали в Италии двустороннее соглашение о безопасности, в рамках которого в течение 2024 года Япония предоставит Украине $4,5 млрд и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения.
Фото: president.gov.ua

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Документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования с учетом конституционных ограничений Японии и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций способностей, членом которых является Япония, в частности коалиций по информационным технологиям и разминированию.

Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов, сотрудничать с Украиной в области разведки и защиты секретной информации, усиления защиты и восстановления критической инфраструктуры, укрепления кибер- и информационной безопасности, обеспечения свободного судоходства и безопасности морских путей.

Японские партнеры также будут помогать в восстановлении и восстановлении Украины путем привлечения в этот частный сектор и государственных учреждений Японии.

«Отдельный блок соглашения касается сотрудничества в области промышленности, где Япония занимает ведущие позиции в мире. Страны будут изучать возможности для развития промышленной базы Украины, в частности, путем привлечения частного сектора, создания совместных предприятий и проведения исследований», — говорится в сообщении.

В целом сумма помощи, предоставленная Японией с марта 2022 года, составит более $12 млрд.

Украина заключила уже 16 двусторонних соглашений безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией.

Напомним

«Минфин» писал, что лидеры «Большой семерки» (G7) согласовали передачу Украине $50 млрд. Для этого будут использованы проценты от замороженных активов рф.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
14 июня 2024, 10:56
#
«понад $12 млрд» у меня один вопрос сколько откатов от этой сумы поличила япония или они наивно верят , що ці кошти дійшли до населення Уккраїни
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