Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 25 копеек

Национальный банк Украины установил на 14 июня 2024 года официальный курс гривны на уровне 40,69 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 25 копеек.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

НБУ на 14 июня установил официальный курс евро на уровне 43,88 грн. Европейская валюта подорожала на 35 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.