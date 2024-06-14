Национальный банк Украины установил на 14 июня 2024 года официальный курс гривны на уровне 40,69 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 25 копеек.
Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 25 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 14 июня установил официальный курс евро на уровне 43,88 грн. Европейская валюта подорожала на 35 копеек.
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Источник: Минфин
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