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13 июня 2024, 17:46 Читати українською

Банки Кыргызстана отказались от переводов из россии после новых санкций США

Сразу несколько банков Кыргызстана прекратили осуществлять денежные переводы из россии в республику и в обратном направлении, говорится на официальных сайтах кредитных организаций, пишет Moscow Times.

Сразу несколько банков Кыргызстана прекратили осуществлять денежные переводы из россии в республику и в обратном направлении, говорится на официальных сайтах кредитных организаций, пишет Moscow Times.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиТак, РСК-банк, занимающий одну из лидирующих позиций на финансовом рынке республики, информирует, что на данный момент не работают следующие системы переводов: Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона», «cбербанк-онлайн».
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Так, РСК-банк, занимающий одну из лидирующих позиций на финансовом рынке республики, информирует, что на данный момент не работают следующие системы переводов: Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона», «cбербанк-онлайн». С этими же системами остановил работу и банк «Компаньон».

Мбанк, который также является одним из наиболее популярных на рынке Кыргызстана, ввел ограничения на работу с рублями.

«В связи с волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка введено временное ограничение по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации)», — сообщается на сайте банка.

Читайте: США отключили от долларов и евро Московскую биржу

Еще пять кыргызских банков сообщили о введении ограничений по операциям «долларовый счет — конвертация рубль/доллар».

Напомним

Накануне США ввели новые санкции против более чем 300 физических и юридических лиц из россии, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Сербии, Кыргызстана, Китая, Турции, а также других государств Европы, Азии и Африки за помощь в осуществлении российской военной агрессии против Украины.

При этом в Минфине Соединенных Штатов предупредили, что ограничительные меры могут быть расширены и распространены на те финансовые учреждения, которые оказывают «любые услуги» людям и организациям из санкционного списка.

Ограничения, в частности, затронули Московскую биржу, которая прекратила торги долларом и евро. Из-за этого многие россияне бросились скупать наличную валюту: корреспондент The Moscow Times утром 13 июня посетил отделения нескольких крупных банков в Москве, но долларов и евро не оказалось ни в одном.

Ряд российских брокеров сообщили, что вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов клиентов временно недоступен. В частности, об этом предупредили клиентов Газпромбанка, БКС и Райффайзенбанка.

Осенью прошлого года из-за угрозы введения санкций со стороны США основная часть банков Кыргызстана прекратили обслуживание на территории республики российских платежных карт «Мир».

Источник: Минфин
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