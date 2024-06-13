Банки Кыргызстана отказались от переводов из россии после новых санкций США

Сразу несколько банков Кыргызстана прекратили осуществлять денежные переводы из россии в республику и в обратном направлении, говорится на официальных сайтах кредитных организаций, пишет Moscow Times.

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Так, РСК-банк, занимающий одну из лидирующих позиций на финансовом рынке республики, информирует, что на данный момент не работают следующие системы переводов: Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона», «cбербанк-онлайн». С этими же системами остановил работу и банк «Компаньон».

Мбанк, который также является одним из наиболее популярных на рынке Кыргызстана, ввел ограничения на работу с рублями.

«В связи с волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка введено временное ограничение по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации)», — сообщается на сайте банка.

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