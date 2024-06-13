В Нацбанке назвали причины роста курса доллара

В последнее время курс доллара рос из-за увеличения структурного дефицита на рынке. У Национального банка достаточно резервов, чтобы держать курс в определенных пределах. Об этом во время монетарного брифинга заявил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

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«Мы мониторим, контролируем ситуацию. Ситуация на рынке контролируема. У нас достаточный уровень резервов. Курс может колебаться как в сторону ревальвации, так и девальвации. НБУ будет активным игроком, и мы будем взвешивать структурные дисбалансы», — сказал он.

По словам Гелетия, благодаря восстановлению ритмичности международной помощи правительство получило возможность использовать эту валюту и собственно в мае увеличило бюджет расходы. Среди них активно проводились авансовые платежи по закупке отдельных групп товаров.

Также произошли изменения в предложении валюты в мае — закончился период, когда было наложение двух предельных сроков расчетов за экспорт аграрной продукции — 90 и 180 дней.

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Кроме того, дополнительный спрос сформировался за счет валютной либерализации НБУ, расширением возможностей бизнеса покупать валюту. В то же время, по словам Гелетия, этот фактор не имел решающего значения на формирование спроса.

«Увеличение спроса на валюту и уменьшение предложения обусловило ослабление курса в мае», — отметил замглавы НБУ.

Он также добавил, что НБУ остается активным игроком на рынке и сглаживает дефицит. Средний показатель валютных интервенций НБУ в мае вырос до $135 млн в день по сравнению со $104 млн в апреле и $80 млн в марте.