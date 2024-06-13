Великобритания внесла в санкционный список «Московскую биржу» и российские LNG-проекты

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Кто попал под санкции

Под санкции попали «Московская биржа», «СПБ Биржа», «Национальный расчетный депозитарий», «Национальный клиринговый центр» и страховая компания «Ингосстрах».

Кроме того, под санкции оказались российские компании в области производства и транспортировки сжиженного природного газа: «Мурманск LNG», «Новатек Мурманск LNG», «Современный морской арктический транспорт LNG» и «Русатом Арктика».

Санкции также введены против российского производителя удобрений «Русхимяльянс», авиакомпании «Волга-Днепр», госпредприятия Научно-исследовательский автомобильно-моторный институт НАМИ, а также ряда оборонных предприятий и нескольких компаний из Китая и Турции, которые помогали россии обходить санкции.

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Напомним

США ввели санкции против «Московской биржи», «Национального клирингового центра» центробанка рф, «Национального расчетного депозитария», страховой компании «Согаз» и «Российской национальной перестраховочной компании».

Сразу после этого «Московская биржа» объявила о прекращении торгов по доллару и евро, она также остановит торги инструментами с расчетами в этих валютах.