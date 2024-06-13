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13 июня 2024, 14:12 Читати українською

Нацбанк до конца месяца ожидает $2,2 млрд от МВФ и 1,9 млрд евро от ЕС

В ближайшие недели ожидается активизация поступлений внешней помощи. В частности, уже достигнуто соглашение на уровне персонала по четвертому пересмотру программы расширенного финансирования, поэтому в текущем месяце ожидается поступление $2,2 млрд от МВФ дополнительно до 1,9 млрд евро от ЕС. Об этом во время монетарного брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный.

В ближайшие недели ожидается активизация поступлений внешней помощи.
Фото:depositphotos

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Международная помощь

«В условиях постепенного восстановления экономики правительство наращивает налоговые поступления, которые по итогам января-мая превысили плановые показатели. Важным инструментом покрытия бюджетных нужд остаются и привлечения на внутреннем рынке на фоне сохранения высокого спроса на гривневые ОВГЗ», — отметил Пышный.

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По его словам, учитывая ожидаемые поступления от международных партнеров и внутренние меры по мобилизации финансовых ресурсов, правительство сможет и дальше обеспечивать значительные расходы государственного бюджета.

В то же время, НБУ будет поддерживать комфортный уровень международных резервов, достаточный для обеспечения устойчивой и контролируемой ситуации на валютном рынке.

Источник: Минфин
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