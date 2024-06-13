Новая почта запускает услугу упаковки с помощью курьера

Новая почта запускает новую услугу. Теперь при отправке посылки курьером можно заказать упаковку и не беспокоиться о том, чтобы найти коробку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Заказать услугу упаковки можно в мобильном приложении или сказав об этом курьеру во время отправки.

Для заказа через приложение требуется:

при оформлении отправки выбрать размер коробки — малая, средняя или большая;

нажать плашку «упаковать»;

нажать плашку «хрупкая посылка», если отправка хрупкая;

отдать посылку курьеру — он сам упакует.

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Стоимость

Оплата за упаковку будет добавлена к услуге доставки.