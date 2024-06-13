Новая почта запускает новую услугу. Теперь при отправке посылки курьером можно заказать упаковку и не беспокоиться о том, чтобы найти коробку. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новая почта запускает услугу упаковки с помощью курьера
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Заказать услугу упаковки можно в мобильном приложении или сказав об этом курьеру во время отправки.
Для заказа через приложение требуется:
- при оформлении отправки выбрать размер коробки — малая, средняя или большая;
- нажать плашку «упаковать»;
- нажать плашку «хрупкая посылка», если отправка хрупкая;
- отдать посылку курьеру — он сам упакует.
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Стоимость
Оплата за упаковку будет добавлена к услуге доставки.
- конверт для документов или пакет для одежды от 0,5 до 4 кг — бесплатно;
- маленькая коробка (до 2 кг) — 10 грн;
- средняя (до 10 кг) — 30 грн;
- большая (до 30 кг) — 70 грн;
- пузырька для хрупких отправлений — 15 грн.
Источник: Минфин
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