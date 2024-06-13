Пекин надеется, что Европейский Союз пересмотрит тарифы на китайские электромобили и прекратит движение в «ложном направлении», чтобы защитить свою автомобильную промышленность от конкуренции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Китая Синьхуа.
Китай призывает ЕС изменить «ложное направление» тарифов на электромобили
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Реакция Китая и других участников спора, включая европейских и китайских производителей автомобилей, указывает на очевидную оппозицию к решению ЕС.
Инсайдеры отрасли говорят, что и Европа, и Китай заинтересованы в заключении сделки в ближайшие месяцы во избежание дополнительных новых расходов на миллиарды долларов для китайских производителей электромобилей.
Китай заявил, что будет принимать меры по защите своих интересов после того, как Европейская комиссия объявила в среду, 12 июня, о введении дополнительных пошлин до 38,1% на импортируемые китайские электромобили с июля.
В Синьхуа отметили, что Брюссель, похоже, оставил некоторое пространство для обеих сторон для продолжения консультаций, чтобы найти решение и избежать худшего сценария.
«Есть надежда, что ЕС серьезно переосмыслит и прекратит движение в неправильном направлении», — говорится в сообщении.
Пекин отверг аргументы ЕС и США о том, что китайская отрасль электромобилей работает с избытком мощностей, что грозит зарубежным автопроизводителям из-за субсидированного экспорта.
Китай также заявил, что дополнительные пошлины замедлят распространение электромобилей в мире, поставят под угрозу достижение целей изменения климата и повысят расходы для потребителей.
Следует отметить, что решение ЕС о введении дополнительных пошлин было сделано менее чем через месяц после того, как Вашингтон обнародовал планы увеличить пошлины на китайские электромобили в четыре раза до 100%.
Нынешний сбор на импорт легковых автомобилей из Европы в Китай составляет 15%.
Комментарии - 5
Китай прекрасно вміє маніпулювати і торгуватися, і відверто хоче захоплювати ринки ЄС та США)
Додаткові мита не сповільнять поширення електромобілів у світі, як заявляє Китай, а просто європейці будуть купувати електромобілі більше в європейських виробників, але це була непогана маніпуляція з боку Китаю)
Китайські бренди не надто популярні в США та ЄС — тому місцеві виробники там і так мають фору. Але ЄС та США чомусь не вважають за потрібне стимулювати зниження цін (а Китай — робить). Хоча, формально — що таке пара мільярдів тимчасових податкових знижок для заводів в ЄС (особливо на фоні дотацій фермерам).