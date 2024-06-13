Китай призывает ЕС изменить «ложное направление» тарифов на электромобили

Пекин надеется, что Европейский Союз пересмотрит тарифы на китайские электромобили и прекратит движение в «ложном направлении», чтобы защитить свою автомобильную промышленность от конкуренции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Китая Синьхуа.

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Реакция Китая и других участников спора, включая европейских и китайских производителей автомобилей, указывает на очевидную оппозицию к решению ЕС.

Инсайдеры отрасли говорят, что и Европа, и Китай заинтересованы в заключении сделки в ближайшие месяцы во избежание дополнительных новых расходов на миллиарды долларов для китайских производителей электромобилей.

Китай заявил, что будет принимать меры по защите своих интересов после того, как Европейская комиссия объявила в среду, 12 июня, о введении дополнительных пошлин до 38,1% на импортируемые китайские электромобили с июля.

В Синьхуа отметили, что Брюссель, похоже, оставил некоторое пространство для обеих сторон для продолжения консультаций, чтобы найти решение и избежать худшего сценария.

«Есть надежда, что ЕС серьезно переосмыслит и прекратит движение в неправильном направлении», — говорится в сообщении.

Пекин отверг аргументы ЕС и США о том, что китайская отрасль электромобилей работает с избытком мощностей, что грозит зарубежным автопроизводителям из-за субсидированного экспорта.

Китай также заявил, что дополнительные пошлины замедлят распространение электромобилей в мире, поставят под угрозу достижение целей изменения климата и повысят расходы для потребителей.

Следует отметить, что решение ЕС о введении дополнительных пошлин было сделано менее чем через месяц после того, как Вашингтон обнародовал планы увеличить пошлины на китайские электромобили в четыре раза до 100%.

Нынешний сбор на импорт легковых автомобилей из Европы в Китай составляет 15%.