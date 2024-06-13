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13 июня 2024, 12:13 Читати українською

Китай призывает ЕС изменить «ложное направление» тарифов на электромобили

Пекин надеется, что Европейский Союз пересмотрит тарифы на китайские электромобили и прекратит движение в «ложном направлении», чтобы защитить свою автомобильную промышленность от конкуренции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Китая Синьхуа.

Пекин надеется, что Европейский Союз пересмотрит тарифы на китайские электромобили и прекратит движение в «ложном направлении», чтобы защитить свою автомобильную промышленность от конкуренции.
Фото: pixabay.com

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Реакция Китая и других участников спора, включая европейских и китайских производителей автомобилей, указывает на очевидную оппозицию к решению ЕС.

Инсайдеры отрасли говорят, что и Европа, и Китай заинтересованы в заключении сделки в ближайшие месяцы во избежание дополнительных новых расходов на миллиарды долларов для китайских производителей электромобилей.

Китай заявил, что будет принимать меры по защите своих интересов после того, как Европейская комиссия объявила в среду, 12 июня, о введении дополнительных пошлин до 38,1% на импортируемые китайские электромобили с июля.

В Синьхуа отметили, что Брюссель, похоже, оставил некоторое пространство для обеих сторон для продолжения консультаций, чтобы найти решение и избежать худшего сценария.

«Есть надежда, что ЕС серьезно переосмыслит и прекратит движение в неправильном направлении», — говорится в сообщении.

Пекин отверг аргументы ЕС и США о том, что китайская отрасль электромобилей работает с избытком мощностей, что грозит зарубежным автопроизводителям из-за субсидированного экспорта.

Китай также заявил, что дополнительные пошлины замедлят распространение электромобилей в мире, поставят под угрозу достижение целей изменения климата и повысят расходы для потребителей.

Следует отметить, что решение ЕС о введении дополнительных пошлин было сделано менее чем через месяц после того, как Вашингтон обнародовал планы увеличить пошлины на китайские электромобили в четыре раза до 100%.

Нынешний сбор на импорт легковых автомобилей из Европы в Китай составляет 15%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

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0
Genna Smatko
Genna Smatko
13 июня 2024, 12:16
#
Та кітайцям взагалі треба ввести 100% пошлину нехай продають своїм васалам з ращі.
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
13 июня 2024, 12:54
#
Ні, Китай не кацапстан, там рахувати вміють. Є три найбільші ринки, де факто, це США, ЄС та Китай. Вони один з одним і торгують. Тому при всьому бажанні, Китаю не вигідні будь-які силові рухи в бік США або ЄС. А кацапстан не може перекрити повністю потреби китайських партнерів в ринку збуту. Частково — можливо, повністю — ні. Бо банально в США і ЄС більше грошей і більше сам ринок, ніж в мордорі.
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
13 июня 2024, 12:47
#
Китай також заявив, що додаткові мита сповільнять поширення електромобілів у світі, поставлять під загрозу досягнення цілей щодо зміни клімату та підвищать витрати для споживачів.

Китай прекрасно вміє маніпулювати і торгуватися, і відверто хоче захоплювати ринки ЄС та США)
Додаткові мита не сповільнять поширення електромобілів у світі, як заявляє Китай, а просто європейці будуть купувати електромобілі більше в європейських виробників, але це була непогана маніпуляція з боку Китаю)
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
13 июня 2024, 12:50
#
Головне, щоб Китаю не прийшло в голову застосовувати силу у відповідь на економічний тиск та торгову війну з США та ЄС.
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0
neverice
neverice
13 июня 2024, 13:09
#
Немає в Китаї субсидованого експорту. Внутрішні ціни у них також практично в 2 рази нижче, ніж в ЄС. В тому числі на Теслу. ЄС варто було б також стимулювати виробництво, щоб мати конкурентну галузь. А не залишати тепличні умови, що лише зробить їх ще менш конкурентними та сповільнює розповсюдження електромобілів.
Китайські бренди не надто популярні в США та ЄС — тому місцеві виробники там і так мають фору. Але ЄС та США чомусь не вважають за потрібне стимулювати зниження цін (а Китай — робить). Хоча, формально — що таке пара мільярдів тимчасових податкових знижок для заводів в ЄС (особливо на фоні дотацій фермерам).
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