В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
Свет есть или нет: Кто выиграет от повышения тарифов на электроэнергию (видео)
- Повышение тарифов на свет
- Почему повышают тарифы на электроэнергию
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- Кто выиграет от повышения тарифов на электроэнергию
- Прогноз курса доллара и евро на период с 13 по 19 июня.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
1) ЄБРР — 300 млн. євро
2) Ісландія 700 тис. євро
3) Швеція 57 млн. євро
4) Австрія 5 млн. євро
5) Знову ЄБРР 1 мільярд євро
6) Німеччина 45 млн. євро
7) Велика Британія 27 млн 500 тис. євро
8) Знову Швеція 56 млн. 500 тис. євро
9) Знову Німеччина 30 млн. 400 тис. євро
10) Франція 650 млн. євро
11) Данія 420 млн. євро
12) Знову Велика Британія 23 млн. євро
13) США 190 млн. доларів
14) Знову Данія 5,8 млн. доларів
15) Японія 470 млн. доларів
16) Знову США 522 млн. доларів
17) І знову США 824 млн. доларів
18) Знову Велика Британія 180 млн. доларів
19) І ще раз США 25 млн. доларів.
Загалом по курсу на 13.06.2024 року це близько 205 471 217 000 гривень.
Тому чи важливо було піднімати ціну на електроенергію під час війни. при тому що звичайним працюючим громадянам держава не допомагає, але лише бере з них податки.
p. s. Всі дані ви можете знайти в інтернеті, взявши суму вказану в моєму дописі і країну, котра цю суму надала.
Ну ось ще мільярд доларів на енергетику конкретно, зважаючи на ці суми витискати останнє з своїх же громадян, на мою суб`єктивну думку, не дуже логічно з боку влади. Якби підтримки такої потужної не було, при чому як загальної підтримки фінансової, так і конкретно ЕНЕРГЕТИЧНОГО сектору, тоді так, було б доцільно підвищувати ціну за електроенергію, а коли вибачте вам виділяють мільярди доларів і євро на енергетичний сектор, то блекаути, в тому числі поза графіками і не за графіками, підвищення ціни на електроенергію, ну виглядає кумедно)
Але все ж у владі робиться як, два нулі малюємо, а сім нулів в голові тримаємо. Врешті решт, мають же депутати возити коханок на Мальдіви за кошти надані від партнерів?!