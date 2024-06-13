Свет есть или нет: Кто выиграет от повышения тарифов на электроэнергию (видео)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 июня 2024, 11:51 Читати українською

Свет есть или нет: Кто выиграет от повышения тарифов на электроэнергию (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

  • Повышение тарифов на свет
  • Почему повышают тарифы на электроэнергию
  • Куда пойдут деньги от повышения тарифов
  • Кто выиграет от повышения тарифов на электроэнергию
  • Прогноз курса доллара и евро на период с 13 по 19 июня.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+81
tckgoblinu
tckgoblinu
13 июня 2024, 12:04
#
Нам конкретно на ЕГЕРГЕТИКУ з листопада 2023 року до 13.06.2024 року надавали кошти:
1) ЄБРР — 300 млн. євро
2) Ісландія 700 тис. євро
3) Швеція 57 млн. євро
4) Австрія 5 млн. євро
5) Знову ЄБРР 1 мільярд євро
6) Німеччина 45 млн. євро
7) Велика Британія 27 млн 500 тис. євро
8) Знову Швеція 56 млн. 500 тис. євро
9) Знову Німеччина 30 млн. 400 тис. євро
10) Франція 650 млн. євро
11) Данія 420 млн. євро
12) Знову Велика Британія 23 млн. євро
13) США 190 млн. доларів
14) Знову Данія 5,8 млн. доларів
15) Японія 470 млн. доларів
16) Знову США 522 млн. доларів
17) І знову США 824 млн. доларів
18) Знову Велика Британія 180 млн. доларів
19) І ще раз США 25 млн. доларів.

Загалом по курсу на 13.06.2024 року це близько 205 471 217 000 гривень.

Тому чи важливо було піднімати ціну на електроенергію під час війни. при тому що звичайним працюючим громадянам держава не допомагає, але лише бере з них податки.

p. s. Всі дані ви можете знайти в інтернеті, взявши суму вказану в моєму дописі і країну, котра цю суму надала.
+
0
nitrolog
nitrolog
13 июня 2024, 12:23
#
Там ще наче 1 млрд оголосили допомогу на енергетику чи то воно у вас під пунктом 5
+
+30
tckgoblinu
tckgoblinu
13 июня 2024, 13:00
#
UPD. «Партнери G7+ зазначили про додаткову допомогу енергетичному сектору на суму понад $1 мільярд після останніх атак. «13.06.2024 року.

Ну ось ще мільярд доларів на енергетику конкретно, зважаючи на ці суми витискати останнє з своїх же громадян, на мою суб`єктивну думку, не дуже логічно з боку влади. Якби підтримки такої потужної не було, при чому як загальної підтримки фінансової, так і конкретно ЕНЕРГЕТИЧНОГО сектору, тоді так, було б доцільно підвищувати ціну за електроенергію, а коли вибачте вам виділяють мільярди доларів і євро на енергетичний сектор, то блекаути, в тому числі поза графіками і не за графіками, підвищення ціни на електроенергію, ну виглядає кумедно)

Але все ж у владі робиться як, два нулі малюємо, а сім нулів в голові тримаємо. Врешті решт, мають же депутати возити коханок на Мальдіви за кошти надані від партнерів?!
+
+55
bonv
bonv
13 июня 2024, 12:18
#
Під час війни тарифи піднімати не будемо — нелох з непрофанами.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами