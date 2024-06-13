Падение биткоина на фоне решения ФРС, в OKX назвали основную причину взлома аккаунтов: что нового на рынке

Биткоин упал до $67 000 на фоне решения ФРС

В среду, 12 июня, ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 5,25−5,5% годовых. После чего цена биткоина упала с $69 800 до $67 400. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Сегодня, 13 июня, утром цена биткоина опустилась до $67 000. На момент написания новости первая криптовалюта торгуется на уровне $67 400.

Власти Нигерии обвинили Binance в неуплате налогов с оборота в $20 миллиардов

Криптовалютная биржа Binance получила в Нигерии более $20 млрд дохода только за 2023 год, но не заплатила налоги. Об этом местным СМИ заявил министр информации страны Мохаммед Идрис.

По его словам, оборот торговой платформы значительно «превысил федеральный бюджет на здравоохранение и образование, что подпитывает валютные спекуляции и кризис стоимости жизни».

«Binance не зарегистрирована в Нигерии и никогда не платила никаких налогов в рамках нигерийской юрисдикции, все это время действуя без присмотра или каких-либо обычных защитных ограждений для выявления преступной деятельности», — добавил Идрис.

Министр также прокомментировал, что находящегося под стражей топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна задержали при содействии в обесценении курса найры и ведении незарегистрированной предпринимательской деятельности в Нигерии.

Идрис опроверг любые спекуляции о том, что правительство страны взяло сотрудника биржи в заложники. Он считает, что рассмотрение дела Binance в Нигерии проходит в рамках закона, а биржа уже неоднократно становилась объектом расследований в других юрисдикциях.

В OKX назвали подделку документов основной причиной взлома аккаунтов

Вчера, 12 июня, команда криптобиржи OKX подтвердила информацию о взломе нескольких аккаунтов, который привел к краже средств.

По данным платформы, инцидент не имеет ничего общего с такими верификационными инструментами, как Google Authenticator или подтверждение по SMS.

Несмотря на это, команда OKX все же порекомендовала клиентам биржи использовать Google Authenticator для усиления мер защиты.

Ранее эксперты SlowMist предположили, что хакерам удалось перехватить SMS-сообщения, которые использовались для входа в аккаунты, а затем создать новые API-ключи с правом на торговлю и вывод средств.

Еще одна группа энтузиастов Dilation Effect сообщила, что злоумышленники воспользовались лазейкой в системе безопасности OKX. По их словам, она позволяет отключать проверку подлинности Google Authenticator или проверку за SMS, не активируя приостановки вывода средств на 24 часа в случае определенных действий пользователя.

Но в OKX опровергли эту информацию.

«Установлено, что кто-то подделал документы и получил информацию о некоторых клиентах OKX. Это дело расследуют соответствующие органы и мы не можем раскрыть конкретные детали. Мы полностью уверены в безопасности и продолжим соблюдать принцип компенсации потерь капитала клиентов», — заявили в бирже.

OKX усилила меры предосторожности и контроля распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта и компенсировала все потери клиентов. Кроме того, в будущем компания планирует ввести механизм истечения срока действия проверенных адресов для предотвращения подобных инцидентов.

Рынок криптоактивов и технологий ИИ достигнет $20 трлн к 2030 году — Bitwise

Старший аналитик Bitwise Asset Managment Хуан Леон заявил, что к 2030 году суммарный объем сферы искусственного интеллекта и отрасли криптоактивов может достигнуть $20 трлн.

Он отмечает растущую связь между двумя секторами, что в последующие годы выльется в переплетенный рынок высокотехнологичной продукции и услуг. В качестве примера Хуан привел сотрудничество ИИ-стартапов и биткоин-майнеров.

Напомним, что компания Core Scientific объявила о соглашении на 12 лет с фирмой CoreWave по предоставлению инфраструктуры мощностью 200 МВт. Партнерство должно принести биткоин-майнеру $3,5 млрд.