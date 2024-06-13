Лидеры G7 на саммите согласуют кредит для Украины на $50 млрд

Что известно

Как пишет издание, неназванный официальный представитель Елисейского дворца рассказал, что для такого кредита все еще нужно будет доработать технические решения уже после саммита G7.

По словам источника, для окончательного решения по кредиту может потребоваться еще некоторое время.

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Журналисты уточняют, что $50 млрд кредита для Украины хотят выделить до конца 2024 года.

Напомним

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказывал о том, что дискуссии о $50 млрд для Украины достигли значительного прогресса.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут переведены Украине уже в июле.

Украина пытается получить информацию о счетах в бельгийском банке, на которых лежат деньги Центробанка рф, чтобы в дальнейшем добиться конфискации этих средств в свою пользу. Речь идет о сумме в 190 млрд евро.

США готовы предоставить Украине кредит в $50 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против москвы на неопределенный срок.