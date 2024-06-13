МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в мире

Спрос на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года вырастет на 962 тыс. б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

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Прогноз МЭА

Месяцем ранее агентство прогнозировало данный показатель на уровне 1,062 млн б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку роста спроса на 100 тыс. б/с.

Корректировка обусловлена изменением оценки спроса в 2023 году в сторону увеличения: на 145 тыс. б/с, до 102,24 млн б/с. Также аналитики агентства повысили прогноз на 2024 год: на 45 тыс. б/с, до 103,2 млн б/с.

В 2025 году МЭА ожидает, что спрос на нефть увеличится до 104,23 млн б/с при росте данного показателя к предыдущему году на 1,03 млн б/с. Данная оценка была понижена относительно прогноза, сделанного в прошлом месяце, на 150 тыс. б/с.

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Наблюдаемые мировые запасы нефти в апреле выросли третий месяц кряду — на 19,3 млн баррелей, в основном за счет роста запасов на суше — на 83,5 млн баррелей. В то же время, запасы нефти в танкерах сократились на 64,2 млн баррелей.