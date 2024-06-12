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12 июня 2024, 10:15 Читати українською

Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent в 2024 году

Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent на 2024 год с $87,79 за баррель до $84,15 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent на 2024 год с $87,79 за баррель до $84,15 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПрогноз на 2025 год сохранен на уровне $85,38 за баррель.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз на 2025 год сохранен на уровне $85,38 за баррель.

По оценке EIA, в мае средняя спотовая цена Brent находилась на уровне $82 за баррель, что на $8 меньше, чем в апреле.

Аналитики министерства считают, что принятое на встрече 2 июня рядом стран ОПЕК+ решение о продлении добровольных сокращений добычи на третий квартал поддержат стоимость Brent во втором полугодии 2024 года на уровне $85 за баррель.

При этом ограниченное предложение со стороны альянса приведет к еще большему изъятию запасов нефти.

«Мы ожидаем, что продление всех добровольных сокращений до третьего квартала 2024 года приведет к тому, что коммерческие запасы нефти продолжат падать вплоть до первого квартала 2025 года и окажут повышательное давление на цены на нефть в этот период», — сообщается в отчете.

Аналитики отмечают, что в первой половине года коммерческие запасы нефти сократились примерно на 0,3 млн б/с. «Мы ожидаем, что они снизятся в среднем на 0,6 млн б/с с третьего квартала 2024-го по первый квартал 2025-го», — считают в EIA.

В ведомстве ожидают, что рост мировых запасов нефти начнется со второго квартала следующего года в среднем на 0,4 б/с, а во второй половине 2025-го он ускорится до 0,6 млн б/с.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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