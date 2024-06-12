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12 июня 2024, 18:55 Читати українською

Газовики и военные разрабатывают защиту для подземных газохранилищ

30 мая АО «Укртрансгаз» АО «НАК «Нафтогаз Украины» заключило без проведения тендера соглашение с ГП «Центральный проектный институт» Министерства обороны Украины на сумму 1,16 млн грн для разработки защиты своих объектов. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на «Прозорро».

30 мая АО «Укртрансгаз» АО «НАК «Нафтогаз Украины» заключило без проведения тендера соглашение с ГП «Центральный проектный институт» Министерства обороны Украины на сумму 1,16 млн грн для разработки защиты своих объектов.
Фото: freepik.com

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Весной этого года впервые произошли мощные обстрелы газохранилищ во Львовской области, включая удары российскими кинжалами. В результате в марте-апреле было повреждено некоторое оборудование, однако критических последствий удалось избежать. Во львовских газохранилищах накапливается газ для отопительного сезона всей Украины.

Проектанты Минобороны должны создать концептуальные инженерные решения для защиты объектов критической инфраструктуры.

Закупку провели без тендера в соответствии с особенностями публичных закупок во время военного положения, поскольку она касается защиты объектов нефтегазового комплекса, включая защиту работников, создание и обустройство защитных сооружений гражданской защиты, а также восстановление поврежденных в результате вооруженной агрессии России объектов.

В обосновании говорится, что «Укртрансгаз» является особенно важным объектом нефтегазовой отрасли. В результате воздушных атак на его объекты были повреждены производственные помещения, оборудование и система подземного хранения газа.

Закупка была проведена для приведения состояния технической защищенности объектов критической инфраструктуры и особо важных объектов «Укртрансгаза» к требованиям безопасности и обороны в условиях военного положения.

Также целью предотвращения повреждения и разрушения технологического оборудования, узлов и агрегатов, используемых для подземного хранения газа.

С 2017 года ГП «Центральный проектный институт» Минобороны получило государственные подряды на сумму 19,82 млн грн. В частности, в 2023 году проектирование защитных сооружений заказывало КП «Киевтеплоэнерго», а в 2022 году — ПАО «Центрэнерго».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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