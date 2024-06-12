За первые пять месяцев 2024 года представители игорного бизнеса уплатили налоги в государственный бюджет на сумму 7,38 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
С начала года игорный бизнес уплатил налогов в бюджет в 100 раз больше, чем в 2021 году
За первые пять месяцев 2024 года представители игорного бизнеса уплатили налоги в государственный бюджет на сумму 7,38 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
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Сколько уплачено в госказну
«А сейчас просто для сравнения мало это или много? Это в 101 раз чем за январь-май 2021 года, в 38 раз больше чем за январь-май 2022-го и даже в три раза больше, чем за аналогичный период 2023-го», — отметил он.
Соответствующие результаты удалось достичь, несмотря на то, что «были лишены лицензии некоторые операторы и до сих пор есть большая часть тени», добавил Железняк.
Источник: Минфин
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