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12 июня 2024, 15:43 Читати українською

С начала года игорный бизнес уплатил налогов в бюджет в 100 раз больше, чем в 2021 году

За первые пять месяцев 2024 года представители игорного бизнеса уплатили налоги в государственный бюджет на сумму 7,38 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

За первые пять месяцев 2024 года представители игорного бизнеса уплатили налоги в государственный бюджет на сумму 7,38 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Сколько уплачено в госказну

«А сейчас просто для сравнения мало это или много? Это в 101 раз чем за январь-май 2021 года, в 38 раз больше чем за январь-май 2022-го и даже в три раза больше, чем за аналогичный период 2023-го», — отметил он.

Соответствующие результаты удалось достичь, несмотря на то, что «были лишены лицензии некоторые операторы и до сих пор есть большая часть тени», добавил Железняк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
12 июня 2024, 15:48
#
Військових розводять на гроші…
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