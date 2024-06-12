В Киевской области из-за непогоды действуют новые аварийные отключения электроэнергии

Сегодня, 12 июня, из-за непогоды в Киевской области действуют новые аварийные отключения. Грозовой фронт задел все регионы области. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети.

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В результате грозы с сильным дождем и ветром до 25 мс на утро 12 июня обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций.

«Наши специалисты уже ликвидируют последствия непогоды. Задача — максимально оперативно восстановить сегодня работу всех линий высшего напряжения — 10 кВ и заняться заявками клиентов по сетям низшего класса напряжения 0,4 кВ, чтобы вернуть свет во все дома. Однако сильный ветер с дождем усложняют работы, что может спровоцировать новые аварии в сетях», — говорится в сообщении.

Украинцев призывали быть осторожными и не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередачи.

Напомним

«Минфин» писал, что сегодня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00.