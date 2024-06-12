Tether вложит $1 млрд в сделки в течение года, Crypto.com получила лицензию в Ирландии: что нового на рынке

Tether инвестирует более $1 млрд в сделки в течение года

Компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, инвестирует более $1 млрд в сделки в течение следующих 12 месяцев. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова генерального директора фирмы Паоло Ардоино.

Известно, что этим будет заниматься инвестиционное подразделение Tether — Tether Investments.

«В Tether Investments работает 15 человек, которые ежемесячно оценивают до сотни предложений, большинство из которых поступает непосредственно от стартапов. Компания ориентирована на альтернативную финансовую инфраструктуру для развивающихся рынков, искусственный интеллект и биотехнологии. На эти отрасли фирма уже потратила около $2 млрд за последние два года», — заявил Ардоино.

Он добавил, что компания планирует и дальше сохранять 100% своих резервов, но в то же время она собирается инвестировать часть прибыли в сделки. Он отметил, что фирма уже вложила более 1 млрд долларов в искусственный интеллект.

Кроме того, Ардоино заявил, что в конце 2024 Tether хочет запустить платформу, на которой компании смогут выпускать облигации и акции в форме цифровых токенов, а центральные банки смогут предлагать централизованные цифровые валюты.

Большинство заблокированных в сети Solana валидаторов были россиянами

На выходных сеть Solana исключила из программы делегирования 32 валидатора, участвовавших в «сэндвич-атаках». Большинство заблокированных операторов — граждане России. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на свои источники.

Они остались валидаторами в сети, но лишились права получать вознаграждение за проверку транзакций в блокчейне Solana. Также им грозят серьезные финансовые санкции.

По данным источника, в общей сложности 32 валидатора владели 1,5 млн SOL, что составляет примерно 0,5% доли программы.

Сэндвич-трейдинг, также известный как сэндвич-атака или сэндвичинг, — торговая стратегия и метод манипулирования на криптовалютных рынках. Сэндвич-трейдер стремится воспользоваться изменениями цен на токены, вызванных транзакциями на децентрализованных биржах (DEX), чтобы получить прибыль за счет ничего не подозревающих трейдеров.

Crypto.com получила лицензию поставщика услуг в Ирландии

Во вторник, 11 июня, криптовалютная биржа Crypto.com получила лицензию поставщика виртуальных активов от Центрального банка Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным CoinDesk, компания была внесена в реестр 7 июня под названием Foris DAX. Она будет предоставлять услуги по обмену криптовалют на фиат.

«Это одобрение является последним свидетельством нашей приверженности соблюдению требований и ответственным инновациям. Мы рады расширить наше предложение в Ирландии, позволяя потребителям пользоваться самым полным предложением криптопродуктов», — заявил президент и главный операционный директор Crypto.com Эрик Анзиани.

В Австралии запретили использовать криптовалюты для азартных игр — СМИ

Власти Австралии запретили местным жителям использовать кредитные карты и цифровые кошельки для участия в азартных играх. Об этом сообщают местные СМИ.

Австралийцам теперь запрещено делать онлайн-ставки с помощью кредитных карт и цифровых валют, вроде биткоина, поскольку правительство пытается остановить их от участия в азартных играх.

Известно, что компании, не соблюдающие новые правила, могут быть оштрафованы на сумму примерно до $155 000.

Исполнительный директор организации Responsible Wagering Australia Кай Кантвелл, предоставляющей услуги для гемблинговых компаний, призвал правительство распространить запрет на все виды азартных игр.

Он считает, что если меры защиты потребителей не будут едиными для всех видов азартных игр, это будет стимулировать некоторых людей переходить на другие сервисы.