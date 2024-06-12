Доход супермаркетов в онлайне в 2023 году достиг $345 млн. Это в 2,1 раза меньше уровня довоенного 2022 года ($753,9 млн). Лидеры рынка в категории food в Украине — Сильпо, Auchan Украина, Fozzy Cash & Carry и Metro Украина привлекли около 37 млн посещений в 2023 году. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Webpromo.
Доход супермаркетов в онлайне достиг $345 млн в 2023 году, что вдвое меньше довоенного уровня — исследование
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Что известно
Число запросов в категории продовольственного ритейла увеличилось на 21% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, отмечают аналитики Webpromo. При этом с показателем в 54% преобладают запросы на украинском языке.
Основными каналами привлечения трафика лидеров рынка есть органика и контекстно-медийная сеть.
Наибольший объем спроса на продовольственные товары наблюдают в регионах с наибольшей плотностью населения: в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Запорожье и Львове.
Основной сегмент аудитории в онлайне — 25−54 лет (44%), самый маленький — 15−24 года (9,4%). Более 20% спроса приходится на аудиторию 56+. Пользователи в возрасте 25−34 лет (наиболее диджитализованный сегмент) чаще всего посещают сайт «Сільпо», в возрасте 35−44 лет (наиболее платежеспособные) — «Auchan Украина». Аудитория 45−54 лет посещает сайт Fozzy Cash & Carry и «Metro Украина».
При совершении покупок потребители обращают внимание на бренд и чаще отдают предпочтение украинским производителям, отмечают авторы исследования. На категориях «еда» и «лекарство» украинцы экономят меньше всего.
Заказ по мобильной версии сайта — приоритетная площадка для всех игроков.
В 2021 году доход категории достиг $753,9 млн. Полное восстановление доходности отрасли FMCG-ритейла в электронной коммерции аналитики прогнозируют в 2025 году.
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