Мобилизация влияет на результаты деятельности 81% компаний в Украине. Об этом свидетельствует опрос «Оценка состояния бизнеса в военной Украине», проведенный среди руководителей и топ-менеджеров компаний-членов Американской торговой палаты в Украине (AmCham), пишет Бизнес.Цензор.
Бизнес назвал главные проблемы в 2024 году
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Главные вызовы для бизнеса
Ключевыми вызовами для ведения бизнеса в 2024 году предприниматели назвали:
- бронирование военнообязанных сотрудников в качестве вызова указали 80% опрошенных;
- безопасность и защита сотрудников — 75%;
- здоровье и психическое состояние сотрудников — 50%;
- перебои в электроснабжении — 50%;
- ракетные атаки рфна критическую инфраструктуру и активы — 45%;
- экономическую и потребительскую рецессию — 40%;
- привлечение и хранение топ-кадров — 39%;
- логистические и транспортные проблемы — 30%;
- регуляторные вызовы — 24%;
- давление со стороны государственных органов — 23%.
При этом 76% компаний-членов палаты видят острую проблему в работе судебной системы. Из них 65% считают, что судебная система вполне неэффективна и требует значительных улучшений, а 35% — что судебная система в целом эффективна, но требует определенных изменений. Только 24% компаний считают, что судебная система эффективна и не нуждается в изменениях.
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Среди топ-3 шагов, которые должно сделать правительство Украины, чтобы помочь бизнесу в 2024 году, предприниматели назвали четкую и прозрачную процедуру бронирования (80%), реальную и эффективную судебную реформу (70%), предсказуемость и стабильность налогового законодательства (62%).
Методика опроса
В опросе, проведенном с 22 мая по 5 июня, приняли участие 111 руководителей и топ-менеджеров компаний-членов Американской торговой палаты.
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