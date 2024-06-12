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12 июня 2024, 9:56 Читати українською

Бизнес назвал главные проблемы в 2024 году

Мобилизация влияет на результаты деятельности 81% компаний в Украине. Об этом свидетельствует опрос «Оценка состояния бизнеса в военной Украине», проведенный среди руководителей и топ-менеджеров компаний-членов Американской торговой палаты в Украине (AmCham), пишет Бизнес.Цензор.

Мобилизация влияет на результаты деятельности 81% компаний в Украине.

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Главные вызовы для бизнеса

Ключевыми вызовами для ведения бизнеса в 2024 году предприниматели назвали:

  • бронирование военнообязанных сотрудников в качестве вызова указали 80% опрошенных;
  • безопасность и защита сотрудников — 75%;
  • здоровье и психическое состояние сотрудников — 50%;
  • перебои в электроснабжении — 50%;
  • ракетные атаки рфна критическую инфраструктуру и активы — 45%;
  • экономическую и потребительскую рецессию — 40%;
  • привлечение и хранение топ-кадров — 39%;
  • логистические и транспортные проблемы — 30%;
  • регуляторные вызовы — 24%;
  • давление со стороны государственных органов — 23%.

При этом 76% компаний-членов палаты видят острую проблему в работе судебной системы. Из них 65% считают, что судебная система вполне неэффективна и требует значительных улучшений, а 35% — что судебная система в целом эффективна, но требует определенных изменений. Только 24% компаний считают, что судебная система эффективна и не нуждается в изменениях.

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Среди топ-3 шагов, которые должно сделать правительство Украины, чтобы помочь бизнесу в 2024 году, предприниматели назвали четкую и прозрачную процедуру бронирования (80%), реальную и эффективную судебную реформу (70%), предсказуемость и стабильность налогового законодательства (62%).

Методика опроса

В опросе, проведенном с 22 мая по 5 июня, приняли участие 111 руководителей и топ-менеджеров компаний-членов Американской торговой палаты.

Источник: Минфин
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