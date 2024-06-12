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12 июня 2024, 8:52 Читати українською

Украина в Берлине представила 95 проектов для инвесторов более чем на $27 миллиардов

Министерство экономики представило 95 инвестиционных проектов на около 27 млрд долларов на конференции по восстановлению Украины в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Министерство экономики представило 95 инвестиционных проектов на около 27 млрд долларов на конференции по восстановлению Украины в Берлине.
Фото:depositphotos

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Что представила Украина

На конференции по восстановлению Украины в Берлине был представлен инвестиционный гайд Украины, подготовленный при содействии KSE Institute и компаний большой четверки.

Этот документ описывает инвестиционный ландшафт Украины. Также он описывает приоритетные сектора и имеет для них примеры инвестиционных проектов. Среди наиболее приоритетных отмечают энергетический, логистический, агропромышленный комплекс, металлургию, медицину, критическое производство, а также ИТ.

Читайте: ЕС подписал первые гарантийные соглашения на 1,4 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility

Документ также содержит 95 инвестиционных проектов, требующих около 27 млрд долларов финансирования. Отмечается, что часть проектов требует доработки. Для этого правительство хочет запустить Project Preparation Facility.

«Чтобы догнать страны ЕС по уровню ВВП на душу населения, Украине нужны инвестиции или передача технологий в размере 10−30 млрд долларов в год в течение следующего десятилетия. В 2023 году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины $4,25 млрд, что превышает объемы 2016-го 2017 год. Мы должны продолжать увеличивать этот показатель», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
12 июня 2024, 9:12
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Коли ви вже будете звіти про зроблені справи рекламувати, а не проекти (набридла ваша брехня нескінченна)
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