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11 июня 2024, 19:45 Читати українською

Средняя сумма одной операции украинцев сократилась

За 1 квартал 2024 года средняя сумма одной сделки в торговых сетях среди украинцев составила 327 гривен, когда в прошлом году этот показатель составлял 344 гривны. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

За 1 квартал 2024 года средняя сумма одной сделки в торговых сетях среди украинцев составила 327 гривен, когда в прошлом году этот показатель составлял 344 гривны.

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Так, средняя сумма одной операции по переводу с карты на карту составляла 1 931 грн (2 133 грн год назад за аналогичный период). Впрочем, вырос чек оплаты товаров и услуг в сети Интернет — 541 грн (460 грн).

Регулятор отмечает, что количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт в Украине и за ее пределами в I квартале 2024 года составило 1 950,9 млн шт., а их сумма — 1 489,7 млрд грн.

Из них безналичными были 1 837,6 млн. операций на общую сумму 960,9 млрд. грн. Так, 94 из 100 операций с платежными картами — безналичные.

Больше операций с использованием карт по сумме и по количеству приходилось на расчеты в торговой сети (45,1% и 72% соответственно). Там было совершено 1 323,4 млн. операций на сумму 433,2 млрд. грн.

Переводы с карты на карту в I квартале 2024 года составили треть по сумме (32,9%) и почти десятину по количеству (8,9%). Оплата товаров и услуг в Интернете — 14,6% по сумме и 14,1% по количеству.

Источник: Минфин
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