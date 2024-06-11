ЕС подписал первые гарантийные соглашения на 1,4 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 июня 2024, 19:23 Читати українською

ЕС подписал первые гарантийные соглашения на 1,4 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility

Евросоюз подписал первые гарантийные соглашения на сумму 1,4 млрд евро в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility. Тем самым — запустил Ukraine Investment Framework, который поможет ускорить восстановление Украины, в частности, энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Евросоюз подписал первые гарантийные соглашения на сумму 1,4 млрд евро в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility.
Фото: me.gov.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

«Финансовая помощь ЕС — это один из факторов, благодаря чему наша экономика в условиях войны демонстрирует восстановительный рост. После рекордного падения почти в 30%, в прошлом году мы уже имели ВВП +5,3%. Чтобы рост продолжался, нам нужно быстро восстанавливать разрушенный, в частности, энергетическую инфраструктуру, которую последние месяцы беспощадно уничтожает враг, но самое главное — нам нужно привлекать инвестиции в частный сектор, помогать бизнесу работать и развиваться. Investment Framework, инвестиционный компонент программы Ukraine Facility. Ведь теперь этот инвестиционный инструмент начнет работать, а в Украину начнут заходить новые инвесторы», — отметила Свириденко.

Новые сделки состоят из 1 млрд евро кредитных гарантий и 400 млн евро смешанных финансовых грантов.

Читайте: До конца месяца Украина получит 1,9 млрд евро по плану Ukraine Facility

Они принесут пользу частным компаниям, в том числе малым и средним предприятиям, муниципалитетам и украинским государственным предприятиям, а также будут сосредоточены на ремонте, реконструкции и развитии энергетической инфраструктуры.

Другие программы направлены на транспортный и муниципальный секторы, доступ к финансированию для малых и средних предприятий, в том числе пострадавших от войны в деоккупированных и прифронтовых регионах.

Украина и ЕС подписали соглашение об отмене финансовых обязательств Украины, связанных с ее участием в программах ЕС, касающихся всех платежей с 1 января 2021 года, что сэкономит средства государственного бюджета Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает YevgenMuza и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами