ЕС подписал первые гарантийные соглашения на 1,4 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility

Евросоюз подписал первые гарантийные соглашения на сумму 1,4 млрд евро в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility. Тем самым — запустил Ukraine Investment Framework, который поможет ускорить восстановление Украины, в частности, энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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«Финансовая помощь ЕС — это один из факторов, благодаря чему наша экономика в условиях войны демонстрирует восстановительный рост. После рекордного падения почти в 30%, в прошлом году мы уже имели ВВП +5,3%. Чтобы рост продолжался, нам нужно быстро восстанавливать разрушенный, в частности, энергетическую инфраструктуру, которую последние месяцы беспощадно уничтожает враг, но самое главное — нам нужно привлекать инвестиции в частный сектор, помогать бизнесу работать и развиваться. Investment Framework, инвестиционный компонент программы Ukraine Facility. Ведь теперь этот инвестиционный инструмент начнет работать, а в Украину начнут заходить новые инвесторы», — отметила Свириденко.

Новые сделки состоят из 1 млрд евро кредитных гарантий и 400 млн евро смешанных финансовых грантов.

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Они принесут пользу частным компаниям, в том числе малым и средним предприятиям, муниципалитетам и украинским государственным предприятиям, а также будут сосредоточены на ремонте, реконструкции и развитии энергетической инфраструктуры.

Другие программы направлены на транспортный и муниципальный секторы, доступ к финансированию для малых и средних предприятий, в том числе пострадавших от войны в деоккупированных и прифронтовых регионах.

Украина и ЕС подписали соглашение об отмене финансовых обязательств Украины, связанных с ее участием в программах ЕС, касающихся всех платежей с 1 января 2021 года, что сэкономит средства государственного бюджета Украины.