Украина получит 100 млн евро от БРРЭ на уничтоженное жилье: Соглашение подписано

11 июня министр финансов Украины Сергей Марченко и Руководитель Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли подписали Соглашение по предоставлению Украине ссуды объемом 100 млн евро в рамках проекта «НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье». Об этом говорится в сообщении министерства.

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Что известно о проекте

Проект HOME будет реализовываться на всей подконтрольной территории Украины. Привлеченные средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи (жилищных сертификатов), благодаря которому конечные бенефициары, в том числе участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак рф жилье в виде сертификатов на приобретение жилья.

«Полномасштабная война россии нанесла жилищному сектору Украины ущерб более чем на 50 млрд долларов США. Проект HOME поможет пострадавшим гражданам как можно быстрее вернуться к комфортной жизни. Очень благодарны Банку за активную поддержку и солидарность с Украиной», — отметил Марченко.

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