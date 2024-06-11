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11 июня 2024, 17:01 Читати українською

Украина получит 100 млн евро от БРРЭ на уничтоженное жилье: Соглашение подписано

11 июня министр финансов Украины Сергей Марченко и Руководитель Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли подписали Соглашение по предоставлению Украине ссуды объемом 100 млн евро в рамках проекта «НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье». Об этом говорится в сообщении министерства.

11 июня министр финансов Украины Сергей Марченко и Руководитель Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли подписали Соглашение по предоставлению Украине ссуды объемом 100 млн евро в рамках проекта «НОМЕ.
Фото:mof.gov.ua

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Что известно о проекте

Проект HOME будет реализовываться на всей подконтрольной территории Украины. Привлеченные средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи (жилищных сертификатов), благодаря которому конечные бенефициары, в том числе участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак рф жилье в виде сертификатов на приобретение жилья.

«Полномасштабная война россии нанесла жилищному сектору Украины ущерб более чем на 50 млрд долларов США. Проект HOME поможет пострадавшим гражданам как можно быстрее вернуться к комфортной жизни. Очень благодарны Банку за активную поддержку и солидарность с Украиной», — отметил Марченко.

Читайте: В Украине планируют расширить программу «єВідновлення» на пострадавший бизнес

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«Я рад подписать первое кредитное соглашение между БРРЭ и Украиной. Это только начало. Как ведущий социальный банк Европы, БРРЭ намерен поддерживать долгосрочное социальное развитие и социальную целостность Украины, а также ее восстановление и реконструкцию. Рассчитываем продолжать работать над определенными Правительством Украины приоритетами, используя нашу экспертную поддержку, опыт и ресурсы во благо украинского народа», — заявил Руководитель БРРЭ Карло Монтичелли.

Проект внедряется в рамках услуги «єВідновлення», а также согласно действующему законодательству, а именно Закону Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий вызванных вооруженной агрессией рф против Украины».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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