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11 июня 2024, 15:40 Читати українською

В следующие 10 лет Украина потребует до $30 млрд ежегодных инвестиций — Кабмин

Украина требует от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает Правительственный портал.

Украина требует от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет.

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В то же время правительство Украины продолжает принимать меры по повышению собственных доходов бюджета. В частности, запущен ряд программ стимулирования экономики, которые оказали положительный эффект.

«В прошлом году ВВП возобновился на 5,3%. За первые 4 месяца этого года рост на 4,4%. Происходит увеличение экспорта и инвестиций», — отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что одним из приоритетов должна стать передача российских замороженных суверенных активов для устойчивости и восстановления Украины.

По словам главы правительства, для скорейшего экономического восстановления в условиях войны Украине также важно установить долгосрочный, до 2027 года, план системной финансовой поддержки. И именно координационная платформа должна стать площадкой, где будет разработан такой план обеспечения макроэкономической стабильности Украины.

Денис Шмигаль отметил, что пять приоритетов быстрого обновления остаются в силе на этот и следующий год.

Это восстановление жилья, гуманитарное разминирование, восстановление критической инфраструктуры, восстановление экономики и энергетика.

В то же время после беспрецедентных ударов России по украинской энергосистеме, в особой поддержке нуждается энергетический сектор.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+55
Strain
Strain
11 июня 2024, 16:55
#
Я уже вижу как в послевоенной Украины будут выделятся триллионы гривен на разминирование Донбасса. Отчитались что разминировали 100000000 снарядов. Только кто это проверит. Ведь всё уничтожается на местах.
Будет как с 50 млрд на защиту ТЕЦ. Но если ТЕЦ в труху то кто уже проверит куда ушли деньги.
Это так пара примеров распила.
Думаю если это понимаю я, то и зеленые. Именно поэтому они так держутся за власть.
Так что ждите «Я легитимный», «Те года не в счет» и т. д.
+
+15
bonv
bonv
11 июня 2024, 17:21
#
Нелохи з непрофанами дорвалися до корита і дерибанять аж гай шумить. Корупція як ніколи в історії України.
Хотів народ по приколу — має! І бізнес стогне, і народ теж… Податки підняти, ціни, тарифи — гірше ж точно не буде (c)
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