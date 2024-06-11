В следующие 10 лет Украина потребует до $30 млрд ежегодных инвестиций — Кабмин

Украина требует от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает Правительственный портал.

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В то же время правительство Украины продолжает принимать меры по повышению собственных доходов бюджета. В частности, запущен ряд программ стимулирования экономики, которые оказали положительный эффект.

«В прошлом году ВВП возобновился на 5,3%. За первые 4 месяца этого года рост на 4,4%. Происходит увеличение экспорта и инвестиций», — отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что одним из приоритетов должна стать передача российских замороженных суверенных активов для устойчивости и восстановления Украины.

По словам главы правительства, для скорейшего экономического восстановления в условиях войны Украине также важно установить долгосрочный, до 2027 года, план системной финансовой поддержки. И именно координационная платформа должна стать площадкой, где будет разработан такой план обеспечения макроэкономической стабильности Украины.

Денис Шмигаль отметил, что пять приоритетов быстрого обновления остаются в силе на этот и следующий год.

Это восстановление жилья, гуманитарное разминирование, восстановление критической инфраструктуры, восстановление экономики и энергетика.

В то же время после беспрецедентных ударов России по украинской энергосистеме, в особой поддержке нуждается энергетический сектор.