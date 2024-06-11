Украина требует от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает Правительственный портал.
В следующие 10 лет Украина потребует до $30 млрд ежегодных инвестиций — Кабмин
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
В то же время правительство Украины продолжает принимать меры по повышению собственных доходов бюджета. В частности, запущен ряд программ стимулирования экономики, которые оказали положительный эффект.
«В прошлом году ВВП возобновился на 5,3%. За первые 4 месяца этого года рост на 4,4%. Происходит увеличение экспорта и инвестиций», — отметил глава правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что одним из приоритетов должна стать передача российских замороженных суверенных активов для устойчивости и восстановления Украины.
По словам главы правительства, для скорейшего экономического восстановления в условиях войны Украине также важно установить долгосрочный, до 2027 года, план системной финансовой поддержки. И именно координационная платформа должна стать площадкой, где будет разработан такой план обеспечения макроэкономической стабильности Украины.
Денис Шмигаль отметил, что пять приоритетов быстрого обновления остаются в силе на этот и следующий год.
Это восстановление жилья, гуманитарное разминирование, восстановление критической инфраструктуры, восстановление экономики и энергетика.
В то же время после беспрецедентных ударов России по украинской энергосистеме, в особой поддержке нуждается энергетический сектор.
Комментарии - 2
Будет как с 50 млрд на защиту ТЕЦ. Но если ТЕЦ в труху то кто уже проверит куда ушли деньги.
Это так пара примеров распила.
Думаю если это понимаю я, то и зеленые. Именно поэтому они так держутся за власть.
Так что ждите «Я легитимный», «Те года не в счет» и т. д.
Хотів народ по приколу — має! І бізнес стогне, і народ теж… Податки підняти, ціни, тарифи — гірше ж точно не буде (c)