В этом году Украина с помощью партнеров намерена построить до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Ukraine Recovery Conference 2024 года.
Украина планирует построить до 1 ГВт маневренной генерации в 2024 году.
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
По его словам, одним из элементов для нормального функционирования энергетики Украины является высокая, эффективная, децентрализованная маневренная газовая генерация, способная решить вопрос дефицита энергии уже сегодня, а завтра будет переведена на воду и сбалансирует новую «зеленую» энергию.
«В этой отрасли европейские и, в частности, немецкие компании являются технологическими лидерами. Прямо в этой отрасли у нас есть четкий план, как построить до 1 гигаватта мощности уже в этом году. Сегодня и еще 4 гигаватты в ближайшие годы», — заявил президент.
По данным Financial Times, с начала полномасштабного вторжения россия уничтожила более половины производства электроэнергии, генерация Украины упала с 55 до 20 ГВт.
Комментарии - 14
Зеленський очолює державу вже більше 5 років, а кінця війні й не видно. Гірше ж точно не буде (с)
І загалом, Зеленський перед виборами надавав стільки обіцянок…, зе-електорат йому абсолютно все це пригадає.
Налітай зе-електорат відволікаючою темою: А от Порошенко:)))
Та кому він потрібен окрім bonv.
Ймовірно мався наувазі водень. Що само по собі добра думка, тільки якраз у великих масштабах, а не максимально децентралізовано (існуючими трубами водень ж наче транспортувати не вийде, бо він дуже леткий і буде з кожного крану сифонити)