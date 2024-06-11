Минфин - Курсы валют Украины

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11 июня 2024, 15:17 Читати українською

Украина планирует построить до 1 ГВт маневренной генерации в 2024 году.

В этом году Украина с помощью партнеров намерена построить до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Ukraine Recovery Conference 2024 года.

В этом году Украина с помощью партнеров намерена построить до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы.
Фото: president.gov.ua

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По его словам, одним из элементов для нормального функционирования энергетики Украины является высокая, эффективная, децентрализованная маневренная газовая генерация, способная решить вопрос дефицита энергии уже сегодня, а завтра будет переведена на воду и сбалансирует новую «зеленую» энергию.

«В этой отрасли европейские и, в частности, немецкие компании являются технологическими лидерами. Прямо в этой отрасли у нас есть четкий план, как построить до 1 гигаватта мощности уже в этом году. Сегодня и еще 4 гигаватты в ближайшие годы», — заявил президент.

По данным Financial Times, с начала полномасштабного вторжения россия уничтожила более половины производства электроэнергии, генерация Украины упала с 55 до 20 ГВт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 14

+
+97
bonv
bonv
11 июня 2024, 15:20
#
Звітуй про те що зробив, а не те що плануєш…
+
+67
bonv
bonv
11 июня 2024, 15:21
#
29.01.2023 Зеленський: 2023 рік буде роком нашої перемоги… От і-і-і.
+
+45
AleksandrBank
AleksandrBank
11 июня 2024, 15:38
#
Порошенко: АТО має тривати години, а не місяці!!!
+
+52
bonv
bonv
11 июня 2024, 15:41
#
«Війну закінчу за один рік, а якщо ні, то буде інший президент», — грався, як з вогнем, Зеленський болючою темою в запалі передвиборчої риторики.
Зеленський очолює державу вже більше 5 років, а кінця війні й не видно. Гірше ж точно не буде (с)
І загалом, Зеленський перед виборами надавав стільки обіцянок…, зе-електорат йому абсолютно все це пригадає.
Налітай зе-електорат відволікаючою темою: А от Порошенко:)))
+
0
BobKickass
BobKickass
11 июня 2024, 17:08
#
Ми повернемо курс, повернемо курс як мінімум до економічно обгрунтованого. Курс не має бути більше 10.
+
+30
bonv
bonv
11 июня 2024, 17:20
#
Просто перестати стріляти і подивитися путіну в очі. Шашлички травневі. 4 тис баксів вчителям, смартфони пенсіонерам, і тд. і т.п…
+
0
mantis05
mantis05
11 июня 2024, 17:17
#
Лови ляща воспитательного :D
+
+60
KValera
KValera
11 июня 2024, 17:03
#
AleksandrBank. Вам Порошенко все продолжает в штаны наваливать?
+
0
mantis05
mantis05
11 июня 2024, 17:19
#
Вы, если не в курсе, то мистер теребонька отрабатывает шакаладный батончик уже очень давно, и все что не шоколадный глаз- отказывается *** . Оттуда и такие реакции. Ну, или вы этого бота можете стригерить: ты уже влошился в недвигу во франике? и там будет поболее, чем от chat GPT
+
0
BobKickass
BobKickass
11 июня 2024, 18:37
#
Вам Порошенко все продолжает

Та кому він потрібен окрім bonv.
+
+112
KValera
KValera
11 июня 2024, 15:24
#
Миллиард деревьев уже посадили…
+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
11 июня 2024, 15:26
#
> а завтра буде переведена на воду

Ймовірно мався наувазі водень. Що само по собі добра думка, тільки якраз у великих масштабах, а не максимально децентралізовано (існуючими трубами водень ж наче транспортувати не вийде, бо він дуже леткий і буде з кожного крану сифонити)
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
11 июня 2024, 15:26
#
А коли вже на шашлики?:)
+
+53
tyshenkoV
tyshenkoV
11 июня 2024, 15:42
#
Зара роздивимося бажання миру в очах путіна, просто перестанемо стріляти і гайда на шашлики
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