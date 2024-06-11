Украина планирует построить до 1 ГВт маневренной генерации в 2024 году.

В этом году Украина с помощью партнеров намерена построить до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Ukraine Recovery Conference 2024 года.

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По его словам, одним из элементов для нормального функционирования энергетики Украины является высокая, эффективная, децентрализованная маневренная газовая генерация, способная решить вопрос дефицита энергии уже сегодня, а завтра будет переведена на воду и сбалансирует новую «зеленую» энергию.

«В этой отрасли европейские и, в частности, немецкие компании являются технологическими лидерами. Прямо в этой отрасли у нас есть четкий план, как построить до 1 гигаватта мощности уже в этом году. Сегодня и еще 4 гигаватты в ближайшие годы», — заявил президент.

По данным Financial Times, с начала полномасштабного вторжения россия уничтожила более половины производства электроэнергии, генерация Украины упала с 55 до 20 ГВт.