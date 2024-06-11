Apple запускает функцию Tap to Cash, позволяющую отправлять друг другу деньги через iPhone

Возможности Apple Wallet расширяются с новой функцией Tap to Cash, которая позволяет прикоснувшись своим iPhone к чужому iPhone или Apple Watch послать деньги. Об этом сообщает CNET.

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Tap to Cash

Новая функция перевода средств будет доступна в iOS 18 и WatchOS 11, которые выйдут осенью с новыми гаджетами «яблочной» компании. Пока данные операционные системы вышли в бета-версиях для разработчиков.

«Благодаря Tap to Cash вы можете вернуть кому-то деньги за ужин, просто держа телефоны вместе», — заявил Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2024 года.

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Apple лишь вкратце рассказала о функции Tap to Cash, назвав ее «приватной». В компании заявили, что пользователям при передаче средств не придется делиться личными данными.

Это похоже на технологию Tap to Pay, которую Apple запустила несколько лет назад. Она позволяет мерчантам принимать платежи одним прикосновением iPhone.