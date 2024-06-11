Счетная палата добавила контрольные меры по использованию бюджетных средств на военные инженерно-технические и фортификационные сооружения, а также аудит сферы игорного бизнеса. Об этом говорится в сообщении Палаты.
Игорный бизнес и строительство фортификаций: Счетная палата готовится к аудиту
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Что известно
Счетная палата исключила восемь аудитов из плана работы на текущий год. В частности, это аудит финансовой поддержки ГП «Национальный академический украинский драматический театр имени Марии Заньковецкой» и Львовского национального академического театра оперы и балета имени Саломеи Крушельницкой, аудит функционирования зарубежных дипломатических учреждений Украины, аудит управления в сфере проведения выборов и референдумов.
Еще в части аудитов уточнено название или перенесена дата рассмотрения отчета.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Якщо на Великому крадівництві крали по 30% то на укріпленнях вже 70%.
А впарювали на підпис за всі 100%, хоча було зроблено максимум на 30%.