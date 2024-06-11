Ключевые тренды и рост DeFi. Динамика крипторынка в мае — Binance Research

Binance Research, аналитическое подразделение криптовалютной биржи Binance, представило отчет за май 2024 года, в котором описывает состояние криптовалютного рынка.

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После несколько нестабильного апреля рынок криптовалют возобновился в мае, завершив месяц с ростом общей рыночной капитализации на 8,6%.

Предварительное утверждение спотовых ETF на ETH Американской комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и принятие Акта о финансовых инновациях и технологиях 21-го века (FIT21) Палатой представителей США стали двумя значительными регуляторными событиями, способствовавшими этому рыночному ралли.

Все топ-10 монет по рыночной капитализации завершили месяц с ростом цен:

Solana стала сильнейшим игроком в мае с ростом цены на 33.9%, а ее DeFi TVL выросла на 33,4% до $4,84 млрд, тогда как ежемесячный объем торговли на ее DEX цепи достиг $31,2 млрд. Это было обусловлено сильными показателями memecoins на Solana, таких как BONK и WIF.

ETH начал сильный ралли, предшествовавший неожиданному утверждению спотовых ETF на ETH от SEC, возрастая на 26.8% в течение месяца. Утверждение состоялось 23 мая и стало заметной победой для отрасли, усиливая сильное выступление эфира и запуская ралли по всему рынку.

TON, третий по результативности участник месяца, показал рост цены на 24,2%, в то время как его DeFi TVL продолжало бить рекорды, возрастая на 227,8% за месяц до $326 млн.

После ралли ETH цены на ERC-20 memecoins также выросли, при этом DOGE и SHIB выросли на 19,9% и 11,4% за месяц соответственно.

Между тем, AVAX вырос на почтенные 12,4%, а BTC вырос на 12,2%, поскольку спотовые ETF на BTC отметили 14 дней чистых поступлений.

Согласно более широким рыночным тенденциям, XRP, BNB и ADA претерпели более скромные приросты на 6,1%, 5,6% и 4,7% соответственно.

Децентрализованные финансы (DeFi)

Отражая всеобщее восстановление рынка, DeFi TVL зафиксировал рост в мае, показав месячный прирост на 21.7%. Среди десяти ведущих сетей, приростами отличились Merlin, TON и Solana, показавшие месячный рост на 183%, 135% и 36% соответственно.

Несколько новых проектов протоколов — в частности Pendle Finance, Athena, Morpho и Polymarket — охватывающих различные так называемые «прорывные рынки DeFi» вроде деривативов на процентные ставки, модульного кредитования, доходных стабилкойнов и прогнозов, демонстрировали впечатляющий рост в мае, достигая новых высот в мае TVL.

NFT

В отличие от общих динамик отрасли, рынок NFT испытал значительный спад в мае. Общий объем продаж составил 0,63 миллиарда долларов, что на 41% меньше, чем в апреле. Хотя коллекция Ordinals оставалась во главе по объему продаж, она испытала падение на 71% в месяц. Другие топовые коллекции, включая NodeMonkes, Crypto Punks и Bored Ape Yacht Club, также показали значительное снижение объемов продаж.

На основных блокчейнах-сетях объемы продаж NFT существенно снизились: Bitcoin пережил резкое падение с $602 млн до $194 млн в мае, что соответствует спаду на 68%. Однако были и положительные моменты, в том числе выпуск игры с торговыми картами Fantasy Top на платформе Blast 1 мая, которая смогла противостоять негативному тренду.