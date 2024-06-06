Nvidia стала второй самой дорогой компанией в мире, обогнав Apple

Nvidia стала первой в истории компанией по производству чипов, достигшей рыночной капитализации $3 трлн. Компания вытеснила Apple и заняла второе место в мировом рейтинге самых дорогих компаний, пишет Bloomberg .

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Торги на бирже

5 июня акции компании выросли на 5,2% и закрылись на рекордной отметке в $1 224,40, в результате чего рыночная стоимость превысила $3 трлн и при этом опередила Apple Inc.

Последний раз Nvidia стоила больше, чем Apple, в 2002 году, за пять лет до выпуска первого iPhone. Тогда обе компании стоили менее $10 млрд каждая.

Генеральный директор компании Дженсен Хуанг заявил, что компания планирует ежегодно обновлять свои ускорители искусственного интеллекта.

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По данным Bloomberg Billionaires Index, рост акций в среду увеличил его состояние более чем на $5 млрд до $107,4 млрд.

Появление генеративного искусственного интеллекта — это новая промышленная революция, и Nvidia рассчитывает сыграть важную роль в переходе технологий на персональные компьютеры, говорил Хуанг.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что американская компания Nvidia получила рекордную квартальную выручку в размере $26,04 млрд на фоне бума искусственного интеллекта. Это на 18% выше показателя за предыдущий квартал и на 262% больше, чем год назад.

Чистая прибыль компании достигла $14,88 млрд по сравнению с $2 млрд годом ранее. Доход на акцию составил $5,98.

По данным CNBC, инвесторы ожидали выручку в $24,65 млрд и прибыль на акцию в $5,95.

Компания объявила, что 7 июня 2024 года проведет дробление обыкновенных акций, цена которых превысила $1 000 на расширенных торгах, в соотношении 10 к 1.

Крупнейший бизнес Nvidia

Крупнейший и самый важный бизнес Nvidia ― продажа центров обработки данных, включающая чипы искусственного интеллекта и дополнительные компоненты, необходимые для работы крупных ИИ-серверов.

Согласно отчету выручка в этой категории выросла на 427% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года и составила $22,6 млрд.

В компании заявили, что рост продаж датацентров обусловлен растущим сильным спросом на генеративное обучение ИИ и логические выводы на платформе Hopper, включая графический процессор H100.

Поэтому корпорация планирует набирать обороты в этой области. Nvidia будет разрабатывать новые чипы каждый год, а не раз в два года.