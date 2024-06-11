Европейские рынки акций упали после выборов в Европарламент

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Французский фондовый индекс CAC 40 показал наибольшее снижение по итогам торгов в понедельник, опустившись на 1,35%. Германский DAX и итальянский FTSE MIB потеряли по 0,34%, испанский IBEX 35 — 0,42%, британский FTSE 100 — 0,2%.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка снизился на 0,27%, до 522,16 пункта.

Лидерами падения в Париже в понедельник стали акции банков, в том числе, Societe Generale (-7,5%), BNP Paribas (-4,8%), Credit Agricole (-3,6%).

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Котировки бумаг производителей товаров класса «люкс» Hermes и LVMH опустились на 2,8% и 2,1%. Кроме того, резко подешевели акции строительной компании Vinci (-5,4%) и энергокомпании Engie (-3,2%).

Цена бумаг Volvo Car подорожали на 2,2%. Шведский автопроизводитель ранее сообщил, что начинает перенос производства электромобилей из Китая в Бельгию, поскольку Европейский союз планирует повысить пошлины на импорт выпущенных в КНР машин.

Заметное снижение во Франкфурте показали акции BASF (-1,4%), RWE (-1,7%), Volkswagen (-1,4%).

В Милане подешевели бумаги STMicroelectronics (-0,4%), Moncler (-1,9%), Telecom Italia (-2,6%), в Мадриде — Banco Santander (-0,5%), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (-1,4%).

Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы США, которое пройдет 11−12 июня.

Рынок практически уверен, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку на предстоящем заседании. Они будут внимательно оценивать итоговое заявление американского ЦБ, а также слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла, чтобы понять, когда регулятор намерен перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

Напомним

На прошлой неделе Европейский центральный банк опустил ключевые процентные ставки впервые с 2019 года.