Отключение света: В Укрэнерго назвали графики на 11 июня

11 июня графики почасовых отключений будут применены по всей Украине с 14.00 до 19.00. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

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«11 июня графики почасовых отключений будут применены по всей Украине с 14.00 до 19.00», — говорится в сообщении.

Дефицит в энергосистеме

В жаркую погоду в Украине этим летом прогнозируется рост потребления электроэнергии, и соответственно увеличится дефицит.

>В Национальной энергетической компании «Укрэнерго» ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.