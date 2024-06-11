11 июня графики почасовых отключений будут применены по всей Украине с 14.00 до 19.00. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
Отключение света: В Укрэнерго назвали графики на 11 июня
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«11 июня графики почасовых отключений будут применены по всей Украине с 14.00 до 19.00», — говорится в сообщении.
Дефицит в энергосистеме
В жаркую погоду в Украине этим летом прогнозируется рост потребления электроэнергии, и соответственно увеличится дефицит.
>В Национальной энергетической компании «Укрэнерго» ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.
Источник: Минфин
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