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11 июня 2024, 8:36 Читати українською

Убытки и потери энергосектора Украины превысили $56 млрд — KSE

В результате полномасштабного вторжения рф на территорию Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму $56,2 млрд, тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу «Отстроить лучше, чем было», составляют $50, 5 млрд.

В результате полномасштабного вторжения рф на территорию Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму $56,2 млрд, тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу «Отстроить лучше, чем было», составляют $50, 5 млрд.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиУбытки энергосектораПо оценкам аналитической команды Киевской школы экономики (KSE), прямые убытки энергетического сектора Украины по состоянию на май 2024 года составляют более $16,1 млрд.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Убытки энергосектора

По оценкам аналитической команды Киевской школы экономики (KSE), прямые убытки энергетического сектора Украины по состоянию на май 2024 года составляют более $16,1 млрд.

Наибольший ущерб повлек за собой разрушение объектов генерации электрической энергии ($8,5 млрд), магистральных линий передачи электроэнергии ($2,1 млрд), а также нефтегазовой инфраструктуры ($3,3 млрд).

Косвенные потери энергетического сектора оцениваются почти в $40,1 млрд, основная доля этой суммы приходится на потерянные доходы энергетических компаний — $39,6 млрд.

Остальные относятся к расходам на разбор завалов и проведению демонтажных работ на поврежденных объектах — $0,5 млрд.

Общие потребности восстановления энергетического сектора Украины предварительно оценены аналитической командой KSE в размере $50,5 млрд, включая финансовую потребность в восстановлении в полном объеме разрушенной и поврежденной энергетической инфраструктуры с учетом принципа «Отстроить лучше, чем было» ($48,5 млрд).

Остальное включает обеспечение потребностей ликвидности энергетических компаний в результате утраченных из-за войны доходов ($2 млрд).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
godvinik
godvinik
11 июня 2024, 9:06
#
Build back better?
Її і зруйнували спеціально для того щоб перейти на зелену енергетику і скоротити со2 в європі
+
0
Rubi0
Rubi0
11 июня 2024, 9:50
#
А зачем ее восстанавливать? Под мудрым руководством население страны сокращается почти по миллиону в год, промышленность тоже бьет все антирекорды, да и судя по дефициту нам не хватает 1−2 гвт, при цене даже атомного блока в 10 млрд это ну 20 млрд от силы.
+
0
Ranet
Ranet
11 июня 2024, 10:03
#
А Наем? Где ж он должен харчеваться?
+
0
Rubi0
Rubi0
11 июня 2024, 10:12
#
Пусть берет кофе хорошее настроение и идет его продавать на майдане)))
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