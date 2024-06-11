Убытки и потери энергосектора Украины превысили $56 млрд — KSE

В результате полномасштабного вторжения рф на территорию Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму $56,2 млрд, тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу «Отстроить лучше, чем было», составляют $50, 5 млрд.

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Убытки энергосектора

По оценкам аналитической команды Киевской школы экономики (KSE), прямые убытки энергетического сектора Украины по состоянию на май 2024 года составляют более $16,1 млрд.

Наибольший ущерб повлек за собой разрушение объектов генерации электрической энергии ($8,5 млрд), магистральных линий передачи электроэнергии ($2,1 млрд), а также нефтегазовой инфраструктуры ($3,3 млрд).

Косвенные потери энергетического сектора оцениваются почти в $40,1 млрд, основная доля этой суммы приходится на потерянные доходы энергетических компаний — $39,6 млрд.

Остальные относятся к расходам на разбор завалов и проведению демонтажных работ на поврежденных объектах — $0,5 млрд.

Общие потребности восстановления энергетического сектора Украины предварительно оценены аналитической командой KSE в размере $50,5 млрд, включая финансовую потребность в восстановлении в полном объеме разрушенной и поврежденной энергетической инфраструктуры с учетом принципа «Отстроить лучше, чем было» ($48,5 млрд).

Остальное включает обеспечение потребностей ликвидности энергетических компаний в результате утраченных из-за войны доходов ($2 млрд).