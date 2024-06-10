Официальный курс: НБУ понизил гривну на 9 копеек

Национальный банк Украины установил на 10 июня 2024 официальный курс гривны на уровне 40,2485 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 9 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 10 июня установил официальный курс евро на уровне 43,87 грн. Европейская валюта подорожала на 25 копеек.

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