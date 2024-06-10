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10 июня 2024, 13:34 Читати українською

Дефицит кадров усиливается, а вакансий — тысячи (исследование)

Количество соискателей и их конкуренция за вакансии стремительно падают. Работодатели предлагают все больше вакансий и даже не думают снижать обороты. Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

Количество соискателей и их конкуренция за вакансии стремительно падают.
Фото:depositphotos

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Дефицит кадров

Господствующим явлением на рынке труда в мае являлся дефицит кадров. Кандидатов становится все меньше, в то же время снижается конкуренция за вакансии.

Вместе с тем, работодатели разместили на Work.ua рекордное количество вакансий с начала полномасштабного вторжения. И похоже, что лето 2024 года отнюдь не станет «низким сезоном».

Предложения работы от Сил обороны в мае собрали на 10% больше отзывов, чем в апреле. Такой прирост произошел благодаря отзывам от мужчин призывного возраста. Возможно, это связано с принятием и опубликованием закона о мобилизации.

Где самый большой прирост вакансий

В мае работодатели разместили на Work.ua 113 016 предложений, что на 2% больше, чем в апреле. Так что уже третий месяц подряд на рынке труда более 100 000 вакансий, и второй месяц — рекордное количество предложений работы с начала полномасштабного вторжения.

В мае самый большой прирост вакансий был в Ивано-Франковской, Черкасской, Запорожской (+3%), Сумской и Киевской (+2%) области. Последняя показала также самый большой прирост среди областей-лидеров по количеству предложений работы.

А вот в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях работы стало больше всего на 1%. На Львовщине количество вакансий даже сократилось менее чем на 1%.

Работодатели готовятся к жаркому летнему сезону

В мае первенство по количеству вакансий снова получила категория «Сфера обслуживания» — 21 092 (+3% к апрелю). Но в целом динамика в категориях из десятки лидеров неравномерна: кое-где работы поубавилось.

  • «Рабочие специальности, производство» — 19 271 вакансия, +1% к апрелю;
  • «Продажа, закупка» — 14 179, -2%;
  • «Розничная торговля» — 13 628, +2%;
  • «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 11 903, +3%;
  • «Логистика, состав, ВЭД» — 11 297, +5%;
  • «Администрация, руководство среднего звена» — 9767, -0,5%;
  • «Транспорт, автобизнес» — 9 169, +2%;
  • «Медицина, фармацевтика» — 7 775, +1%;
  • «Бухгалтерия, аудит» — 7 710, -0,2%.

Но лидером по приросту вакансий стала категория «Охрана, безопасность» благодаря вакансиям в Силах обороны.

Интересно, что прирост вакансий в мае был в категории «Управление персоналом, HR». Видим, что работодатели ищут специалистов по найму накануне лета, традиционно считающегося низким сезоном на рынке труда. Вероятно, дефицит кадров заставляет компании не останавливать процессы рекрутинга даже летом.

Примечательно, что стало больше работы и в категориях «Сфера обслуживания»,

«Гостинично-ресторанный бизнес, туризм», «Строительство, архитектура». Это характерно для летнего сезона.

Еще одна сезонная тенденция — увеличение количества вакансий для студентов (+6% к апрелю) и людей без опыта (+4%).

Где наибольший рост зарплат

В мае средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн. Этот показатель остается неизменным уже 4 месяца. Среди областей-лидеров только в Днепропетровской области средние зарплаты выросли (19 500 грн, +500 грн до апреля).

При более подробном анализе категорий и сейчас мы видим колебания. Так, уже второй месяц подряд уменьшается средняя зарплата в категории «Страхование» (23500 грн, -5%).

В то же время рост есть в следующих категориях:

  • «Топ-менеджмент, руководство высшего звена» — 40 000 грн, +10% к апрелю;
  • «Охрана, безопасность» — 37 500 грн, +7%;
  • «Строительство, архитектура» — 25 000 грн, +6%;
  • «Дизайн, творчество» — 21 000 грн, +5%;
  • «Культура, музыка, шоу-бизнес» — 21 000 грн, +5%;
  • «Сельское хозяйство, агробизнес» — 21 500 грн, +5%;
  • «Продажа, закупка» — 26 000 грн, +4%;
  • «Финансы, банк» — 17 500 грн, +4%.

В мае самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей и сферы IT) рынок труда предлагал специалистам в Силах обороны Украины — в среднем 70 000 грн. Среди гражданских профессий самые высокие зарплаты имеют медиабайер (50 000 грн), водитель-международник (47 500 грн), рихтовщик (42 500 грн), эндодонтист, риелтор (40 000 грн), арматурщик (37 500 грн), бизнес-аналитик 35500 грн), медиапродюсер (35 300 грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+74
mantis05
mantis05
10 июня 2024, 14:39
#
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У вас бронь есть? Нету. До свидания.
+
0
neverice
neverice
10 июня 2024, 15:18
#
Зарплати непогано так підросли. При цьому, в топі половина професій, що не потребують спеціальної освіти — рихтувальник, арматурник, водій, рієлтор. А це зарплати по $1000 на місяць.
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
10 июня 2024, 15:58
#
Можно хоть по миллиону ставить. Если человека ещё до первой зарплаты сдадут в ТЦК, то никто не пойдет. Хорошо себя чувствуют щас либо компании с бронью либо те что ушли в тень.
+
+15
dnepr2022dnepr
dnepr2022dnepr
10 июня 2024, 17:09
#
Лето , пора всем отдыхать, а не работать (работа не волк в лес не убежит) .
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