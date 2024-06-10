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10 июня 2024, 13:11 Читати українською

Visa позволит клиентам управлять регулярными платежами с мобильного устройства

Visa объявила о запуске Subscription Manager — новой комплексной услуги для финансовых учреждений, которая предоставляет держателям карт возможность просто и удобно отслеживать подписки с мобильного устройства. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Visa объявила о запуске Subscription Manager — новой комплексной услуги для финансовых учреждений, которая предоставляет держателям карт возможность просто и удобно отслеживать подписки с мобильного устройства.

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Новый инструмент помогает собрать ключевые аспекты регулярных платежей в одном месте, позволяя владельцам карт видеть, где хранятся данные их карт, просматривать, какие регулярные платежи списываются с карт и прекращать эти платежи.

Мировой рынок подписных сервисов стабильно растет. Ожидается, что к 2025 году его стоимость достигнет $406 млрд. По мере того как потребители все больше пользуются подписными сервисами в таких секторах, как розничная торговля, продовольственные товары, им становится все сложнее управлять многочисленными платежами.

Subscription Manager уже доступен в Украине.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Три літри
Три літри
10 июня 2024, 16:08
#
Ну нарешті
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