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10 июня 2024, 12:15 Читати українською

В Украине снизят лимиты потребления электроэнергии. Что обещают в Минэнерго

С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями, что может уменьшить доступность электричества для потребителей. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко, пишет «РБК-Украина».

С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями, что может уменьшить доступность электричества для потребителей.
Фото:depositphotos

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Что говорят в Минэнерго

«Мы из доступной электроэнергии в Украине будем вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет приходиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а с учетом критической инфраструктуры, которая уменьшит доступность, будет, например, 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона.

По словам Бойко, на днях был выведен из ремонта атомный блок, что позволило добавить энергосистеме 1000 МВт и избежать ограничений света в эти выходные. Впрочем, в воскресенье, 9 июня, все же пришлось в течение часа привлекать аварийную помощь у соседей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+24
Vlad UKR
Vlad UKR
10 июня 2024, 12:25
#
Брехуни ы лыіцемери) Шоу з тарифами та постачанням)
+
+9
milon
milon
10 июня 2024, 12:53
#
Не, это понятно, а решение какое этой всей ситуации? До народа хоть какие-то планы могут довести?
+
+30
irakez
irakez
10 июня 2024, 12:55
#
Для більшості регіонів зменшать. Для Києва, Одеси та інших великих міст в результаті збільшать 👍 Тому що це лютий треш, коли декілька міст сидять по 16−20 годин без світла, бо всі ліміти забирає критична інфраструктура, а іншим взагалі не вимикають.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
10 июня 2024, 13:07
#
Нiчого не збiльшать, бо нема надлишкiв.
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