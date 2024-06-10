В Украине снизят лимиты потребления электроэнергии. Что обещают в Минэнерго

С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями, что может уменьшить доступность электричества для потребителей. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко, пишет «РБК-Украина».

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Что говорят в Минэнерго

«Мы из доступной электроэнергии в Украине будем вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет приходиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а с учетом критической инфраструктуры, которая уменьшит доступность, будет, например, 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона.

По словам Бойко, на днях был выведен из ремонта атомный блок, что позволило добавить энергосистеме 1000 МВт и избежать ограничений света в эти выходные. Впрочем, в воскресенье, 9 июня, все же пришлось в течение часа привлекать аварийную помощь у соседей.