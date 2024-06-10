Сегмент токенизированных активов реального мира (RWA) продемонстрировал невероятные темпы роста в течение месяца, оставив позади динамику биткоина и эфира. Об этом свидетельствуют данные Artemis Terminal.
Сектор токенизированных активов реального мира превзошел рост биткоина и Ethereum
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Рост RWA объясняется рядом громких примеров токенизации реальных активов. К примеру, Galaxy Digital токенизировала скрипку Страдивари 1708 года.
Токены в секторе RWA взлетели на 61,98%, тогда как Ethereum и биткоин показали прирост только на 26,1% и 14% соответственно.
В то же время худшую динамику продемонстрировал сектор искусственного интеллекта -27%.
Источник: Минфин
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