Galaxy Digital выдала кредит в криптовалюте под залог скрипки Страдивари

Galaxy Digital токенизировала скрипку Страдивари 1708 года, которая стоит $9 млн и выдала под это кредит в криптовалюте. Об этом сообщает компания на своем сайте.

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Владелец антиквариата — соучредитель студии Animoca Brands Яту Сиу. Он так прокомментировал событие:

«Эта скрипка — первый инструмент такого легендарного происхождения, который испытал токенизацию. Я очень рад помочь создать эту новую экономическую модель для получения активов, сохраняя при этом драгоценную часть истории».

Инструмент находится у доверенного кастодиана в Гонконге.

Компания не уточнила, как поступит с выпущенными на базе Ethereum токенами. Сумма займа не разглашается, но в Bloomberg отметили, что речь идет о миллионах долларов.