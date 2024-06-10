Где больше всего покупают новые авто в Украине

В мае 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, а также Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области. Эти региональные рынки обеспечили 62% майских продаж новых легковых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.

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Сколько приобрели авто

В частности, за месяц киевляне приобрели — 1948 новых авто (на 10% больше, чем в прошлом году), жители Днепропетровщины купили 496 автомобилей (+11%), в Киевской области зарегистрировали 424 (+6%), в Одесской области — 283 (+0,4 %), во Львовской области — 278 (+5%).

Бестселлером мая на этих рынках был кроссовер Toyota RAV-4