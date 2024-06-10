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10 июня 2024, 10:45 Читати українською

Где больше всего покупают новые авто в Украине

В мае 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, а также Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области. Эти региональные рынки обеспечили 62% майских продаж новых легковых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.

В мае 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, а также Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.
Фото:depositphotos

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Сколько приобрели авто

В частности, за месяц киевляне приобрели — 1948 новых авто (на 10% больше, чем в прошлом году), жители Днепропетровщины купили 496 автомобилей (+11%), в Киевской области зарегистрировали 424 (+6%), в Одесской области — 283 (+0,4 %), во Львовской области — 278 (+5%).

Бестселлером мая на этих рынках был кроссовер Toyota RAV-4

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
10 июня 2024, 11:24
#
Гроші обезцінюються…
+
0
dnepr2022dnepr
dnepr2022dnepr
10 июня 2024, 11:53
#
А кому та война как мать родна (народная пословица) .
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