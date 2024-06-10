10 июня в Украине снова будут введены графики отключения электроэнергии. Об этом сообщает «Укрэнерго».
Укрэнерго: 10 июня в Украине снова будут введены графики отключения света
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Графики отключения
«10 июня на всей территории Украины облэнерго будут применять графики отключений для промышленных и бытовых потребителей с 16:00 до 22:00», — сообщили в компании.
Укрэнерго объяснило, что причина отключений на этот раз — рост потребления в начале рабочей недели.
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«Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет», — добавили в компании.
Источник: Минфин
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