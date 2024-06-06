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6 июня 2024, 9:17 Читати українською

ДТЭК: Более 90% тепловой генерации Украины сейчас не работает

Вся тепловая генерация Украины либо повреждена, либо разрушена в результате российских атак. Более 90% тепловой генерации сейчас не работает. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время KIEF Talks, пишет Forbes.

Вся тепловая генерация Украины либо повреждена, либо разрушена в результате российских атак.
Фото: minprom.ua

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Что известно

По словам Сахарука, некоторые станции невозможно восстановить до окончания войны. В качестве примера он привел Кураховскую ТЭС мощностью 1,2 ГВт, которая расположена в 10 км от фронта.

Он отметил, что россияне разбомбили эту станцию и дополнительно уничтожили ракетой мост, через который на нее снабжали уголь.

Читайте: Украина получит от ЕБРР 300 миллионов евро в поддержку энергетики

Исполнительный директор ДТЭК заявил, что после прошлых обстрелов зимой 2022−2023 годов компания возобновила 10 энергоблоков за более чем $100 млн. Сейчас потребность уже достигает более чем $300 млн.

Напомним

В результате российской атаки 22 марта в Харьковской области была уничтожена Змиевская ТЭС. В ночь на 11 апреля россия уничтожила Трипольскую ТЭС в городе Украинка Киевской области.

В последний раз россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на энергетику Украины в ночь на 8 мая — пострадали объекты «Укрэнерго» и ДТЭК. Значительные повреждения были нанесены также объектам гидроэнергетики — две ГЭС выведены из эксплуатации.

Источник: Минфин
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