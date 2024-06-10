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10 июня 2024, 8:45 Читати українською

Эстония планирует запретить россиянам покупать недвижимость

Правительство Эстонии планирует запретить гражданам россии покупать недвижимость в стратегически важных для страны локациях. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, пишет ERR.

Правительство Эстонии планирует запретить гражданам россии покупать недвижимость в стратегически важных для страны локациях.
Фото:rus.err.ee

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Что известно

Как пишет издание, министерство внутренних дел собрало ряд примеров того, как неприязненно настроенные в Эстонию страны приобретают значительную недвижимость за рубежом.

В меморандуме, составленном министерством, упоминается мэр города Мурманск, владеющий горным домом с видом на важную норвежскую военную базу. Министр уточнил, что разбираться с подобным должна Эстония.

«В Эстонии есть, например, квартиры, которые расположены рядом с очень важными объектами и могут использоваться для наблюдения. Также может быть и какая-то более крупная и более важная недвижимость», — отметил Ляенеметс.

Министерство внутренних дел Эстонии надеется представить намерение о разработке закона с предложениями конкретных изменений не позднее конца года.

«Чтобы граждане третьих стран не могли покупать недвижимость вблизи объектов государственной обороны Эстонии. Эта возможность у них исчезнет», — сказал Ляенеметс.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
10 июня 2024, 10:20
#
Мудро. Краще пізно ніж ніколи.
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