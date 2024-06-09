Суверенный фонд Норвегии проголосует против зарплаты Маску

Суверенный фонд Норвегии, один из акционеров Tesla, заявил в субботу, что проголосует против ратификации пакета оплаты труда генерального директора Tesla Илона Маска в размере $56 миллиардов. Об этом сообщает Reuters.

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Согласно данным LSEG, фонд является восьмым крупнейшим акционером Tesla и владеет около 0,98% акций компании стоимостью 7,7 миллиарда долларов.

Фонд критически относится к чрезмерной оплате труда генеральных директоров. Он заявил, что ценит «значительную ценность, созданную под руководством господина Маска с момента предоставления разрешения в 2018 году».

«Однако мы по-прежнему обеспокоены общим размером вознаграждения, структурой с учетом триггеров эффективности, размыванием и отсутствием смягчения риска ключевых лиц.

Мы продолжим искать конструктивный диалог с Tesla на эту и другие темы", — заявили в Norges Bank Investment Management (NBIM), который управляет фондом.

В 2018 году фонд голосовал против этого пакета.

Норвежский фонд благосостояния также заявил, что проголосует за предложение акционеров, призывающих Tesla принять политику свободы объединений и коллективных переговоров, что является победой профсоюзов, стремящихся утвердить свое влияние на американского автопроизводителя.

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