Суверенный фонд Норвегии проголосует против зарплаты Маску

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июня 2024, 10:48 Читати українською

Суверенный фонд Норвегии проголосует против зарплаты Маску

Суверенный фонд Норвегии, один из акционеров Tesla, заявил в субботу, что проголосует против ратификации пакета оплаты труда генерального директора Tesla Илона Маска в размере $56 миллиардов. Об этом сообщает Reuters.

Суверенный фонд Норвегии, один из акционеров Tesla, заявил в субботу, что проголосует против ратификации пакета оплаты труда генерального директора Tesla Илона Маска в размере $56 миллиардов.

►Подписывайтесь на страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Согласно данным LSEG, фонд является восьмым крупнейшим акционером Tesla и владеет около 0,98% акций компании стоимостью 7,7 миллиарда долларов.

Фонд критически относится к чрезмерной оплате труда генеральных директоров. Он заявил, что ценит «значительную ценность, созданную под руководством господина Маска с момента предоставления разрешения в 2018 году».

«Однако мы по-прежнему обеспокоены общим размером вознаграждения, структурой с учетом триггеров эффективности, размыванием и отсутствием смягчения риска ключевых лиц.

Мы продолжим искать конструктивный диалог с Tesla на эту и другие темы", — заявили в Norges Bank Investment Management (NBIM), который управляет фондом.

В 2018 году фонд голосовал против этого пакета.

Норвежский фонд благосостояния также заявил, что проголосует за предложение акционеров, призывающих Tesla принять политику свободы объединений и коллективных переговоров, что является победой профсоюзов, стремящихся утвердить свое влияние на американского автопроизводителя.

К теме: Маск может уйти из Tesla, если ему не заплатят премию $56 миллиардов

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
9 июня 2024, 11:04
#
Нажаль в них відносно мала частка, але написали все вірно
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Bely и 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами