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8 июня 2024, 15:15 Читати українською

Коллекцию часов Сильвестра Сталлоне продали на аукционе за $6,7 миллиона

Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке продал коллекцию часов голливудского актера Сильвестра Сталлоне за 6,7 миллиона долларов. Об этом сообщает Daily Caller.

Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке продал коллекцию часов голливудского актера Сильвестра Сталлоне за 6,7 миллиона долларов.

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В частности, часы Patek Philippe Reference 6300G-010 Grandmaster Chime продали за $5,4 миллиона. Он стал «самыми ценными современными часами, проданными в истории Sotheby's», заявили в аукционном доме.

Предыдущий рекорд был установлен на аукционе Sotheby's в Гонконге в октябре 2023 года. Тогда часы Richard Mille Reference RM53−02 продали за 4,5 миллиона долларов.

Отмечается, что в общей сложности коллекция из 11 часов была продана за $6,7 миллиона, начальная оценка составила 6 миллионов долларов.

В торгах участвовало более 200 человек, из которых более сотни присутствовали на аукционе.

Источник: Минфин
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