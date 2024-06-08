Коллекцию часов Сильвестра Сталлоне продали на аукционе за $6,7 миллиона

Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке продал коллекцию часов голливудского актера Сильвестра Сталлоне за 6,7 миллиона долларов . Об этом сообщает Daily Caller.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В частности, часы Patek Philippe Reference 6300G-010 Grandmaster Chime продали за $5,4 миллиона. Он стал «самыми ценными современными часами, проданными в истории Sotheby's», заявили в аукционном доме.

Предыдущий рекорд был установлен на аукционе Sotheby's в Гонконге в октябре 2023 года. Тогда часы Richard Mille Reference RM53−02 продали за 4,5 миллиона долларов.

Отмечается, что в общей сложности коллекция из 11 часов была продана за $6,7 миллиона, начальная оценка составила 6 миллионов долларов.

В торгах участвовало более 200 человек, из которых более сотни присутствовали на аукционе.