Nvidia занимает 88% рынка видеокарт

По сравнению с IV кварталом 2023 года доля Nvidia на рынке графических процессоров выросла на 8% — до 88%. Компания поставила 7,66 миллионов видеокарт в I квартале 2024 года и 7,6 миллионов в IV квартале 2023-го. В то же время в I квартале прошлого года компания поставила всего 5,26 миллиона. Об этом пишет Tom's Hardware.

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5 июня компания опередила Apple и стала второй самой дорогой компанией по рыночной цене, уступая только Microsoft. Позже акции просели и Nvidia снова опустилась на 3-е место.

У AMD дела хуже. Компания потеряла 7% рынка по сравнению с предыдущим кварталом, но AMD показывает лучшие результаты, чем в прошлом году. В первом квартале 2024 года компания поставила 1,04 миллиона видеокарт, а в IV квартале 2023 года — 1,81 миллиона. Но в I квартале прошлого года этот показатель составлял всего 0,75 миллиона. Intel пока в статистику вообще не входит, поскольку компания еще не успела разогнаться на рынке видеокарт с Arc A770 и A750. Поставки компании были незначительными и не вошли в общую статистику.

По сравнению с прошлым годом рынок видеокарт вырос на 39,2%, однако по сравнению с прошлым кварталом снизился на 7,9%. Такое сокращение объемов поставок было предусмотрено и свидетельствует о том, что после нескольких неспокойных лет из-за пандемии рынок видеокарт снова растет. Всего в I квартале 2024 года было поставлено 8,7 миллиона карт, а в предыдущем квартале — 9,5 миллиона.