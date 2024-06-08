Культовый Mercedes-Benz 190 будет возвращен в производство. Первый экземпляр новой модели будет продан в Германии на аукционе. Стартовая цена — 700 тыс евро.
Mercedes возвращает в производство культовый автомобиль
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Компания планирует выпустить всего 100 таких авто, поэтому цена машины достаточно велика.
Дизайн Mercedes 190E Evolution II воспроизвели до мельчайших деталей. Впрочем, оптика и колесные диски современного автомобиля. Масса авто составит 1350 кг.
Кроме того, для современного Mercedes 190E Evo II готовят совершенно новый 3,0-литровый V6 компрессор. Его предложат в двух версиях — на 443 и 490 сил. Пиковый крутящий момент составит 550 Нм.
Также Mercedes-Benz 190 получит 6-ступенчатую механическую КПП, полностью новую подвеску и увеличенный тормоз диаметром 380 мм спереди и 360 мм сзади.
Источник: Минфин
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