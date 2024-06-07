Официальный курс: НБУ немного ослабил гривну

Национальный банк Украины установил на 7 июня 2024 официальный курс гривны на уровне 40,1537 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 3 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 7 июня установил официальный курс евро на уровне 43,62 грн. Европейская валюта подорожала на 2 копейки.

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